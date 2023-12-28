Yükselen burç hesaplama için genellikle doğum tarihine ve genel bir saat aralığına dayalı tahminler yapılır. Örneğin, doğum gününe yakın bir saat aralığı belirlenebilir ve bu saatlere göre çeşitli yükselen burçlar hesaplanabilir. Saatsiz yükselen burç hesaplama nasıl yapılır? Doğum saatini bilmeden yükselen burç nasıl hesaplanır? Tüm bu hesaplamalar sırasında astroloji kaynaklarına göre yükselen burcu kaç saatte değişir?

Saatsiz Yükselen Burç Hesaplama Nasıl Yapılır?

Birçok internet sitesi ve astroloji kaynağı, doğum tarihine göre yaklaşık bir yükselen burç tahmini sunabilir. Ancak doğum saati olmadan tam olarak kesin bir yükselen burç belirlemek zordur çünkü yükselen burç, doğum anındaki saat ve yer bilgisine göre belirlenir ve bu bilgi olmadan kesin bir sonuca ulaşmak mümkün değildir. En doğru sonuca ulaşmak için en iyi yöntem, doğum tarihini, saati ve yerini içeren doğum haritasını oluşturmak için bir astroloğa veya doğum kaydına başvurmaktır. Bu şekilde daha kesin ve doğru bir yükselen burç belirlenebilir.

Doğum Saatini Bilmeden Yükselen Burç Nasıl Hesaplanır?

Doğum saatini bilmemek yükselen burcu hesaplarken kesin bir sonuç elde etmeyi zorlaştırabilir çünkü yükselen burç, doğum anındaki saat, dakika ve yer bilgisine göre belirlenir. Ancak yaklaşık bir tahmin yapmak için genellikle doğum gününe yakın bir saat kullanılabilir. Eğer doğum saati bilinmiyorsa, yükselen burcu tahmin etmek için birkaç saatlik aralıklarla deneme yapılabilir. Örneğin, sabah saatleri için belirli bir tahmin yapılabilir ve gün içerisindeki farklı saatler için de aynı şekilde tahminlerde bulunulabilir. Bu, genel bir fikir edinmek için kullanılabilir. Ancak, yükselen burcun doğru bir şekilde belirlenmesi için en iyi yol, doğum tarihini, saati ve yerini içeren doğum haritasını oluşturmak için bir astroloğa veya doğum kaydınıza başvurmaktır. Bu sayede daha kesin ve doğru bir yükselen burç belirlenebilir.

Bir burcun yükselmesi ve diğerine geçmesi yaklaşık olarak iki saatlik bir sürede gerçekleşir. Örneğin, yükselen burcu Koç olan bir kişinin doğduğu saatten iki saat sonrasına doğan biri Boğa yükseleni olabilir. Ancak bu, her bir burcun yükselme süresinin kesin bir iki saat olduğu anlamına gelmez; bazen bu süre biraz daha uzayabilir veya kısalabilir.