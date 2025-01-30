SABAH ceza ve hukuk dairelerinin istatistiğini çıkardı: 3 haftada 14 bine yakın dosya karara çıktı

Birçok önemli karara imza atan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde (BAM) 62'si hukuk, 26'sı ceza olmak üzere toplamda 98 daire bulunuyor. Üstün bir çabayla çalışma performansı gösteren daireler, yerel mahkemelerden gelen davaları titizlikle inceleyip karara bağlıyor.

SABAH ekibi İstanbul'daki yerel mahkemelerden gelen dosyaları üst mahkeme sıfatıyla inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ndeki gelen, devreden ve karara bağlanan dosyaların istatistiğini araştırdı. Rakamsal verileri ortaya çıkardı.

HUKUK DAİRELERİNDEKİ DOSYA SAYISI

İstatistiki verilere göre 2024 yılı içinde hukuk dairelerine gelen ve o yıla devreden toplam dosya sayısı 397 bin 259. Bu dosyalardan 65 bin 90'ı onanırken, 35 bin 672'si bozuldu. 68 bin 233 dosya için ise görevsizlik, yetkisizlik, birleştirme gibi kararlar verildi. Hukuk Daireleri 2025 yılına 228 bin 264 dosya devretti.

CEZA DAİRELERİNDE 350 FETÖ DOSYASI

Ceza dairelerinde ise hukuk dairelerine göre dosya sayısı daha az. Yine 2024 yılı içinde ceza dairelerine gelen ve o yıla devreden dosya sayısı 225 bin 488. Bu dosyalardan 79 bin 697'si onandı. 25 bin 732'si bozuldu. Görevsizlik, yetkisizlik, birleştirme gibi karar verilen dosya sayısı ise 22 bin 637 olarak belirlendi. 2025 yılına 97 bin 422 dosya devredildi. İstinaf incelemesi devam eden FETÖ davalarının dosya sayısının 350 olduğu öğrenildi.

CEZA VE HUKUK DAİRELERİ GÜNCEL RAKAMLARI

1 Ocak 2025 tarihinden 22 Ocak 2025 tarihindeki güncel rakamlar da belirlendi. Ceza dairelerinde 97 bin 422 dosya devrederken, 2025 yılında gelen dosya sayısı 12 bin 786, çıkan dosya sayısı ise 7 bin 997. Derdest dosya sayısı 102 bin 211. Hukuk dairelerinde 2024 yılından 228 bin 264 dosya devrederken, 10 bin 582 dosya 2025'te geldi. 5 bin 538'i karara çıktı. 233 bin 308 dosya ise derdest.

37 HAKİMLE ÜYE SAYISI 4'E ÇIKABİLİR

Öte yandan bazı dairelerde 3 üye, bazılarında ise 4 üye bulunuyor. İstinaftaki mevcut sayıya 37 hakimin daha eklenmesi ile tüm dairelerin 4 üyeden oluşabileceği böylelikle kararların daha hızlı çıkabileceği öngörülüyor.