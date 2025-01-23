Sabah erkenden otelden ayrılacaklarını söylemişlerdi: Kıl payı ölüm!

Kartalkaya'daki yangın faciasında otelin 7007 numaralı odasında kalan 4 kişilik Tüzgiray ailesi hayatını kaybetmişti. Diş Hekimi genç çiftin, akşam 23 sıraları Bursa'daki ailelerini telefonla aradıkları ve ailelerine oteli beğenmediklerini söyledikleri öğrenildi. Sabaha erkenden otelden ayrılma kararı alan Tüzgiray çifti ve 2 çocuğu, gece 03.20 sıralarında yangın faciasına yakalandı. 4 kişilik aile, yangında hayatını kaybetti.

Baba Erhan ve kızı Defne'nin cenazeleri, Otopsi raporu için Ankara'ya gönderildiği için cenaze töreni 1 gün ertelenmişti. 41 yaşındaki Yaeemen Boncuk Tüzgiray ile eşi 48 yaşındaki Erhan Tüzgiray ve çocukları 11 yaşındaki Defne ile 8 yaşındaki Demir Tüzgiray'in cenazeleri Bursa'ya getirildi. Cenaze törenine Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, Milli Eğitim Bakan yardımcısı Nazif Yılmaz ve Ak Parti İl Başkanı Davut Gürkan ile birlikte çok sayıda yakını katıldı. Nilüfer İlçesi Bademli mahallesinde ikindi vakti kılınan cenaze namazı sonrası Tüzgiray ailesi, sevenlerinin gözyaşları eşliğinden Bademli mezarlığında toprağa verildi.