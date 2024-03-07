Sabah Gazetesi Yazarı Hıncal Uluç adına kütüphane açıldı

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında vefat eden merhum Gazeteci-Yazar Hıncal Uluç'un ailesi, adını yaşatmak için yazarın kitaplığındaki tüm kitaplarını, Midyat'taki bir kütüphaneye bağışlama kararı aldı. Bunun üzerine Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin'in de onayıyla yeni açılan kütüphaneye yazarın ismi verildi. Yaklaşık 5 bin kitabın bulunduğu Kütüphane aynı zamanda öğrenciler için ders çalışabilecekleri bir etüt salonu da hazırlandı.

Yapımı tamamlanarak, halıları serilen, rafları, masa, sandalye ve kitapları yerleştirilen kütüphane için açılış töreni düzenlendi. Programda, günün anısına Midyat Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir ve Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin tarafından Hıncal Uluç'un ağabeyi Öcal Uluç'a plaket verildi.

Midyat Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, açılışta yaptığı konuşmada "Tesadüf değil demek ki, kitapları seven, okuyan, bilgili, görgülü bir insan olması Onu (Hıncal Uluç) siyasette, sanatta, sporda, magazinde her şeyde bilgili bir insan haline getirmiştir. Gençlere tavsiyemiz okuyacağız, okumaktan başka çaremiz yok. Hem Belediye başkanımıza teşekkür ediyorum hem rahmetli Hıncal Uluç'u bir kez daha rahmetle, minnetle yad ediyorum." dedi.

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin de, göreve geldiği günden beri beş yıllık sürede özellikle gençlere ve çocuklara yönelik çok güzel projelere imza atıklarını söyleyerek, "Gelecek nesillerimizin ilgili, bilgili ve donanımlı yetiştirilmesi adına eğitim alanında yaptığımız yatırımlarla Midyat adeta artık kütüphaneler şehri olmuştur.

Gelecek nesillerimize kitap okumayı sevdirmek, kitap okuma alışkanlığını kazandırmak beceri ve kabiliyetlerini keşfetmelerini sağlamak için eğitim hayatlarını sağlam zeminlere oturtmak şiarıyla çalışmalarımız büyük bir hızla devam etmektedir" dedi.

Uluç ailesi adına açılışta konuşan Hıncal Uluç'un ağabeyi gazeteci yazar Öcal Uluç ise, "Biz bu kütüphane ile beraber artık ben ve ailem Midyatlı olduk. Ben, geçtiğimiz Kasım ayında vefat eden Hıncal Uluç'u burada yeniden buldum. Midyat kütüphaneler kenti haine geldi. Aslında tarih boyu Mezopotamya içinde Midyat olarak dünyadaki ilk kütüphanelerin kuruluğu yerlerden, memleketlerden, beldelerden bir tanesi. Böyle bir yerde kardeşimin adını taşıyan kütüphanenin açılışında bulunmak, dolayısıyla benim de, ailemin de en büyük gurularından, mutluluklarından biri olacak" dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, Uluç ailesi ve çocuklar birlikte kütüphanenin kurdelesini kesti. Daha sonra kütüphane gezilerek, kitaplar incelendi. Daha sonra çocuklar, raflardan seçtikleri kitapları büyük bir heyecan ve keyifle okumaya başladılar.

Törene, Midyat Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Belediye Başkanı Veysi Şahin, eski Mardin Milletvekili Nihat Eri, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahim Demir, İlçe Müftüsü Vekili Nurullah Nur, Hıncal Uluç'un ağabeyi Öcal Uluç ve ailesi, AK Parti İlçe Başkanı Atilla Yarış ve çok sayıda davetli katıldı.