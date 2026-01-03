Haberler Yaşam Haberleri SABAH gündeme getirmişti, Ali’yi kör eden iki zorba yeniden gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 3.01.2026 20:26

SABAH gündeme getirmişti, Ali’yi kör eden iki zorba yeniden gözaltına alındı

Konya’da kendilerine küfür ettiğini iddia ettikleri 18 yaşındaki Ali Ilgın’ı muştalarla öldüresiye dövüp, bir gözünün görme yetisini kaybetmesine sebep olan ve 1,5 ay içerisinde tahliye edilen şüpheliler Muhammet Hanifi İriş (19) ve Emirhan Soytürk (18) hakkında yeni bir gelişme yaşandı. SABAH’ın konuyu gündeme getirmesinin ardından Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tahliye kararına itiraz etti. Bunun üzerine her iki şüpheli yeniden gözaltına alındı.

Geçtiğimiz 11 Kasım akşamı merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesinde yaşanan dehşette, daha önceden husumet bulunan iki grup arasında kavga çıkmış, muştalarda darp edilen Ali Ilgın'ın bir gözü görme yetisini kaybetmişti. Olaydan sonra gözaltına alınan şüpheliler Muhammet Hanifi İriş ve Emirhan Soytürk 13 Kasım günü çıkarıldıkları mahkemece 'kasten yaralama' suçundan tutuklanmış ancak 1,5 ay içerisinde tahliye edilmişti.

YENİDEN GÖZALTINA ALINDILAR

SABAH'ın konuyu gündeme getirmesi üzerine Konya Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılığın tahliye karara itiraz etmesinin ardından yeni bir gelişme yaşandı. Şüpheliler Muhammet Hanifi İriş ve Emirhan Soytürk yeniden gözaltına alındı. Ali Ilgın'ın da müşteki sıfatıyla yeniden ifadesine başvurulduğu öğrenildi.

