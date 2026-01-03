SABAH gündeme getirmişti, Ali’yi kör eden iki zorba yeniden gözaltına alındı

Geçtiğimiz 11 Kasım akşamı merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesinde yaşanan dehşette, daha önceden husumet bulunan iki grup arasında kavga çıkmış, muştalarda darp edilen Ali Ilgın'ın bir gözü görme yetisini kaybetmişti. Olaydan sonra gözaltına alınan şüpheliler Muhammet Hanifi İriş ve Emirhan Soytürk 13 Kasım günü çıkarıldıkları mahkemece 'kasten yaralama' suçundan tutuklanmış ancak 1,5 ay içerisinde tahliye edilmişti.

YENİDEN GÖZALTINA ALINDILAR

SABAH'ın konuyu gündeme getirmesi üzerine Konya Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılığın tahliye karara itiraz etmesinin ardından yeni bir gelişme yaşandı. Şüpheliler Muhammet Hanifi İriş ve Emirhan Soytürk yeniden gözaltına alındı. Ali Ilgın'ın da müşteki sıfatıyla yeniden ifadesine başvurulduğu öğrenildi.