Sabah Kan Şekeri Neden Yükselir? Sabah Aç Karnına Kan Şekeri Neden Yüksek Olur?

Aç karnına yükselen kan şekeri tehlikeli olabilir. Normalde açlık durumunda kan şekeri seviyeleri düşük olmalıdır. Eğer aç karna yüksek kan şekeri seviyeleri gözlemleniyorsa bu, diyabet veya insülin direnci gibi metabolik sorunların belirtisi olabilir. Bu nedenle, aç karna yüksek kan şekeri durumu ciddiye alınmalıdır. Bununla ilgili olarak, sabah kan şekeri neden yükselir ve aç karnına kan şekeri neden yüksek olur sorularına yanıt aranmalıdır.

Sabah Kan Şekeri Neden Yükselir?

Kan şekeri yükselmesi, normalden yüksek seviyelere çıkması durumudur. Bu, kan şekeri düzeylerinin düzenlenmesinde bir problem olduğunu göstermektedir. Yüksek değerler, diyabet yönetimi ve tedavisi için dikkat edilmesi gereken önemli bir durumdur. Kan şekeri seviyelerinin düzenli olarak izlenmesi ve gerektiğinde tıbbi yardım alınması oldukça önemlidir. Aşırı susuzluk, sık idrara çıkma, yorgunluk, bulanık görme ve yara iyileşmesinde zorluk gibi belirtiler görülebilir. Sabah kan şekerinin yükselmesinin ise birkaç farklı nedeni olabilir:

Vücut, sabah saatlerinde, özellikle sabah 2-8 arası saatlerde kan şekerini yükselten hormonlar (kortizol, adrenalin) salgılar. Bu duruma, Dawn Phenomenon (Şafak Fenomeni) adı verilir. Bu, doğal bir biyolojik süreçtir ve diyabetli bireylerde çok daha belirgindir.

Diyabet hastaları gece boyunca insülin dozlarını yeterince iyi ayarlamadığında, kan şekeri seviyeleri sabah yükselmiş olabilir.

Akşam geç saatte yemek yemek veya yüksek karbonhidrat içeren yemekler tüketmek, gece boyunca kan şekerinin yükselmesine neden olabilir.

Vücutta insülin direncine yol açabilecek hormon dengesizlikleri, sabah kan şekerinin yükselmesine neden olabilir.

Stres ve yetersiz uyku, vücudun stres hormonlarını artırarak kan şekerinin yükselmesine neden olabilir.

Bazı ilaçlar, özellikle steroidler ve bazı antidepresanlar, kan şekerini artırabilir.

Açlık Kan Şekeri Nasıl Düşürülür?

Yükselen kan şekerinin acil bir şekilde düşürülmesi için aşağıdaki adımların takip edilmesinde fayda vardır.