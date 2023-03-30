SABAH muhabirine ödül

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin 1959 yılından bu yana sürdürdüğü Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri'nde SABAH Gazetesi Muhabiri Dilek Yaman Demir, 15 Ocak 2022'de yayımlanan "Hastanede Dehşet" başlıklı haberiyle Sağlık Haber Ödülü'nün sahibi oldu. Ödül töreni ise dün Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Burhan Felek Konferans Salonu'nda gerçekleşti. Dilek Yaman Demir'e ödülünü, TGC Denetim Kurulu Üyesi Mustafa Bakacak takdim etti. Ödül kazanmanın mutluluğunu yaşayan Demir, "Bugün burada bulunmaktan onur ve mutluluk duyuyorum. Bu ödüle layık görüldüğüm için duyduğum heyecanı kelimelerle ifade etmek imkânsız. Böyle harika bir organizasyon tarafından tanınmak kariyer hedefimi gerçekleştirmekle eşdeğer. Mesleğe başladığımdan beri hayalini kurduğum bu anı yaşıyor olduğum için minnettarım" ifadelerini kullandı. SABAH