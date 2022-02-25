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Giriş Tarihi: 25.2.2022 14:59 Son Güncelleme: 25.2.2022 15:06

SABAH Özel! Yasa dışı bahisle dev vurgun! Paravan şirketler üzerinden 500 milyon lira....

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
SABAH Özel! Yasa dışı bahisle dev vurgun! Paravan şirketler üzerinden 500 milyon lira....

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kurdukları paravan şirketler üzerinden yasa dışı bahis paralarının aklanmasına aracılık eden 18 kişiyi tespit etmesinin ardından 21 şirketi incelemeye aldı. Uzman siber polisi soruşturmasında paravan şirketleri asıl meslekleri boyacı, ev hanımı ve çoğunluğunun işsiz olduğunu anlaşılan kişiler üzerine kurulduğunu belirledi. Paravan şirketler üzerinden bir buçuk yılda 500 milyon lira yasadışı bahise aktarıldığı öğrenildi.

Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin, kurdukları paravan şirketler üzerinden yasa dışı bahis paralarının aklanmasına aracılık ettiğini tespit etti. Alanında uzman siber polisi, 21 şirketini incelemeye aldı. Asıl meslekleri boyacı, ev hanımı ve çoğunluğunun işsiz olduğunu anlaşılan kişiler üzerinden paravan şirket kurduğu belirlendi.

YASA DIŞI BAHİSE 500 MİLYON LİRA AKTARILDI

Siber polisin soruşturmasında 21 şirketten sadece 1 şirketin faaliyette bulunduğunu tespit etti. Paravan şirketler üzerinden bir buçuk yılda 500 milyon lira yasa dışı bahise aktarıldığı ortaya çıktı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasadışı bahis sitelerinde ödeme sistemleri ve banka hesapları kullanılarak para nakline aracılık ettikleri tespit edilen kişilerin yakalanması için Ankara merkezli İstanbul, Adana ve Bursa'da eş zamanlı operasyon düzenleyerek 12 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklanırken 7'si adli kontrol ile serbest bırakıldı.

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SABAH Özel! Yasa dışı bahisle dev vurgun! Paravan şirketler üzerinden 500 milyon lira....
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