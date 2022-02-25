SABAH Özel! Yasa dışı bahisle dev vurgun! Paravan şirketler üzerinden 500 milyon lira....

Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin, kurdukları paravan şirketler üzerinden yasa dışı bahis paralarının aklanmasına aracılık ettiğini tespit etti. Alanında uzman siber polisi, 21 şirketini incelemeye aldı. Asıl meslekleri boyacı, ev hanımı ve çoğunluğunun işsiz olduğunu anlaşılan kişiler üzerinden paravan şirket kurduğu belirlendi.