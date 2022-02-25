SABAH Özel! Yasa dışı bahisle dev vurgun! Paravan şirketler üzerinden 500 milyon lira....

Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin, kurdukları paravan şirketler üzerinden yasa dışı bahis paralarının aklanmasına aracılık ettiğini tespit etti. Alanında uzman siber polisi, 21 şirketini incelemeye aldı. Asıl meslekleri boyacı, ev hanımı ve çoğunluğunun işsiz olduğunu anlaşılan kişiler üzerinden paravan şirket kurduğu belirlendi.
YASA DIŞI BAHİSE 500 MİLYON LİRA AKTARILDI
Siber polisin soruşturmasında 21 şirketten sadece 1 şirketin faaliyette bulunduğunu tespit etti. Paravan şirketler üzerinden bir buçuk yılda 500 milyon lira yasa dışı bahise aktarıldığı ortaya çıktı.
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasadışı bahis sitelerinde ödeme sistemleri ve banka hesapları kullanılarak para nakline aracılık ettikleri tespit edilen kişilerin yakalanması için Ankara merkezli İstanbul, Adana ve Bursa'da eş zamanlı operasyon düzenleyerek 12 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklanırken 7'si adli kontrol ile serbest bırakıldı.