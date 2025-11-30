SABAH Terörsüz Türkiye’nin yol haritasını açıklıyor! 4 adımda silahsızlanma

Terörsüz Türkiye sürecinde PKK, ilk aşama olarak "Türkiye'den çekildiğini" açıklamış, ikinci aşamada ise Zap'ta bulunan 4 mağaradan tamamen çekilerek silah, mühimmat ve lojistik malzemeleri bıraktığını duyurmuştu.
Devletin ilgili birimlerine göre işte 4 aşamada terörden arındırılmış Türkiye:
BİRİNCİ AŞAMA TÜRKİYE
Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildiğini açıkladı. Böylece birinci aşama tamamlanmış oldu.
İKİNCİ AŞAMA:ZAP-METİNA
Zap'ta toplam 4 mağara bulunuyor. Terör örgütü PKK, buralardan çekildiğini açıkladı. Güvenlik birimleri bölgeyi inceledi ve PKK'nın çekildiğini teyit etti. Terör örgütü çekilirken tüm silah, mühimmat ve lojistik malzemeyi mağaralarda bıraktı. Bırakılan malzeme imha edildi. Metina bölgesinde 2 mağara bulunuyor. Önümüzdeki haftalarda buralardan çekilme de tamamlanacak. Böylece Pençe-Kilit bölgesi tamamen terörden arındırılmış olacak. Bu bölgeler, bugüne kadar en fazla çatışmanın olduğu yerler olarak biliniyor.
ÜÇÜNCÜ AŞAMA: GARA, HAKURK
Gara ve Hakurk bölgeleri boşaltılıp silahlar teslim edecek.
DÖRDÜNCÜ AŞAMA: SİNCAR-MAHMUR
Terör örgütünün Suriye koluna lojistik desteğin sağlandığı Sincar ve Mahmur hattında bulunan PKK'lılar silahlarını teslim edecek.
SİLAH BIRAKMA TAMAMLANMA AŞAMASINDA
İlgili makamlara göre silah bırakma süreci PKK açısından tamamlanma aşamasına geldi ancak Suriye tarafında bazı problemler devam ediyor. Türkiye, Suriye'deki örgüt yapısına yönelik ABD yetkilileri ile belli bir noktaya geldi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) bir direnişi vardı ancak bu direnişin de kırılmak üzere olduğu belirtiliyor.
SDG TRAFİĞİ, OLUMLU GELİŞME
Yakın zamanda SDG konusunda olumlu gelişmeler bekleniyor. SDG yapısının yüzde 70'i Arap aşiretlerinden oluşuyor. Türkiye bu aşiretlerle temas halinde.
ENVANTER ÇIKARTILDI
Örgütün çekildiği yerlerde silah ve mühimmat envanteri de çıkarıldı. Ağır silah diye nitelendirilen silahın olmadığı belirtiliyor. Tüm bunlar da kayıt altına alındıktan sonra imha ediliyor.