SABAH Terörsüz Türkiye’nin yol haritasını açıklıyor! 4 adımda silahsızlanma





SİLAH BIRAKMA TAMAMLANMA AŞAMASINDA



İlgili makamlara göre silah bırakma süreci PKK açısından tamamlanma aşamasına geldi ancak Suriye tarafında bazı problemler devam ediyor. Türkiye, Suriye'deki örgüt yapısına yönelik ABD yetkilileri ile belli bir noktaya geldi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) bir direnişi vardı ancak bu direnişin de kırılmak üzere olduğu belirtiliyor.