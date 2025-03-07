SABAH, vicdanları sızlatan tahliyeyi duyurmuştu: Savcı 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi!

Aydın'da, 1 Temmuz 2024'te dubleks evde annesiyle oyun oynarken yoldan geçen düğün konvoyundaki magandaların ateşlediği silahtan çıkan kurşunun çatıdan girmesi sonucu ölen 11 aylık Pera bebeğin ölümüyle ilgili hazırlanan iddianamede sanıklar Mazlum Güney (26), Muhammet Bozkurt (26), Özgür Çelikyürek (31), Serkan Sordabak (26) ve Ersin Budak'ın (33) "çocuğu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti. 5 sanık için ayrıca "kişilerde korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar, "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan ise 3 yıla kadar hapis istendi. Ayrıca diğer sanıklar Sedat Budak (23), Mehmet Tahir Güney (60), Doğan Güney (28), Cever Güney'in (75) "suç delillerini yok etme gizleme" suçundan ayrı ayrı 6 aydan 5 yıla kadar hapsi istendi.

İLK DURUŞMADA TAHLİYE

Söke 1. Ağır Ceza Mahkemesi olayda kullanıldığı iddia edilen silahlarda yapılan incelemede Pera bebeğin başına isabet eden yorgun merminin eşleşmediği gerekçesiyle, tutuklu sanıklar Ersin Budak, Muhammet Bozkurt ve Özgür Çelikyürek'ın tahliyelerine karar verdi.

SABAH, VİCDANLARI SIZLATAN HİKAYEYİ DUYURDU

SABAH, vicdanları sızlatan tahliyeyi 'Pera bebek kim vurduya gitmesin' başlığıyla duyurmuştu. Hemen harekete geçen Söke Cumhuriyet Başsavcılığı da üst mahkemede tahliye kararlarına itiraz etmiş, sanık Ersin Budak yeniden yakalanarak tutuklanmıştı.

İKİNCİ DURUŞMADA SAVCI MÜTAALASINI AÇIKLADI

Pera Bebek davasının ikinci duruşması bugün yapıldı. Söke 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Cumhuriyet Savcısı mütaalasında havaya ateş açtıkları belirlenen sanıklar Ersin Budak (33), Muhammet Bozkurt (26) ve Özgür Çelikyürek (31) ve Serkan Sordabak'ın (26) 'çocuğu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi. Savcı ayrıca adı geçen sanıkların ruhsatsız silah ve havaya ateş açma gibi suçlardan da cezalandırmasını talep etti.

ERSİN BUDAK'IN TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLMESİNİ TALEP ETTİ

Ayrıca mütalaada, olaydan sonra kaçan ve daha sonra gelerek teslim olan sanık Ersin Budak'ın kaçma şüphesi nedeniyle tutukluluk halinin devamına karar verilmesini, diğer sanıklar Mehmet Tahir Güney (60), Doğan Güney (28), Cever Güney'in (75) delileri gizleme suçundan cezalandırılmasını istedi. Ersin Budak'ın tutukluluk halinin devamına karar verilirken, bir sonraki duruşma 19 Mart Çarşamba saat 14.30'a bırakıldı.