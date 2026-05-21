Sabah yazarı Hilâl Kaplan’ın acı günü

SABAH Gazetesi Köşe Yazarı ve TRT Yönetim Kurulu Üyesi Hilâl Kaplan'ın annesi Halime Kaplan vefat etti. Halime Kaplan'ın cenazesi, dün ikindi namazını müteakip İstanbul Üsküdar'da bulunan Karacaahmet Şakirin Camii'nden kaldırılarak son yolculuğuna uğurlandı. İstanbul'da bir süredir hastanede tedavi gören SABAH Gazetesi yazarı Hilâl Kaplan'ın annesi Halime Kaplan dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Dört çocuk annesi Kaplan'ın cenaze namazı ikindi vakti Üsküdar'daki Karacaahmet Şakirin Camii'nde kılındı. Cenazede meslektaşları, sevenleri ve yakınlarının yanı sıra medya ve siyaset dünyasından kişiler bulunurken SABAH Haber Koordinatörü Kenan Kıran ve Yazı İşleri Müdürü İsa Tatlıcan da acı gününde Hilâl Kaplan'ı yalnız bırakmadı.

AİLE MEZARLIĞINA DEFNEDİLDİ

Birçok kişi de cenazeye çelenk gönderdi. Çelenk gönderenler arasında Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Serhat Albayrak ve AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan da yer aldı. Halime Kaplan, kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.