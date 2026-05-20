SABAH yazarı Hilal Kaplan’ın annesi Halime Kaplan son yolculuğunu uğurlandı

İstanbul'da bir süredir hastanede tedavi gören SABAH gazetesi köşe yazarı Hilal Kaplan'ın annesi Halime Kaplan bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. 4 çocuk annesi Kaplan'ın cenaze namazı ikindi vakti Üsküdar'daki Karacaahmet Şakirin Camii'nde kılındı. Cenazede meslektaşları, sevenleri, yakınları ve siyaset dünyasından insanlar bulunurken SABAH Haber Koordinatörü Kenan Kıran ve Yazı İşleri Müdürü İsa Tatlıcan da cenazeye katılanlar arasında yer aldı.

AİLE MEZARLIĞINA DEFNEDİLDİ

Aynı zamanda camii çevresine birçok kişi taziye maksadıyla çelenk gönderdi. Çelenk gönderenler arasında Turkuvaz Medya Grubu Şirketleri Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Serhat Albayrak ve AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan yer aldı. Halime Kaplan kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet mezarlığındaki aile kabristanına defnedildi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör