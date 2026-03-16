SABAH’a konuşan Kapıköy’deki İranlılar: “Biz bin yıllardır kardeşiz”

Van'daki Kapıköy Sınır Kapısı'nda hareketlilik rutin şekilde sürüyor. İran'da hava sahasının kapalı olması nedeniyle Türkiye'ye gelen birçok İranlı Van üzerinden İstanbul'a ve farklı ülkelere geçiyor. Türkiye'ye giriş yapanların büyük bölümü Van Ferit Melen Havalimanı ile Van Şehirlerarası Otobüs Terminali'ni kullanıyor.

GÜNLÜK GEÇİŞLER 2 BİN CİVARINDA SEYREDİYOR

Günübirlik yolcu giriş ve çıkışlarının durdurulması nedeniyle daha önce günlük ortalama 4 bin civarında olan giriş çıkış sayısı neredeyse yarı yarıya düştü. Günlük geçişler yaklaşık 2 bin civarında seyrediyor. Son 13 günde Kapıköy Gümrük Sınır Kapısı'ndan 15 binin üzerinde kişi Türkiye'ye giriş yaptı. Aynı dönemde yaklaşık 13 bin kişi de İran'a geçti. Savaşın başlamasının ardından İran'dan Türkiye'ye kitlesel göç yaşanabileceği yönünde endişeler dile getirilmişti. Ancak şu ana kadar bu yönde bir göç hareketi yaşanmadı. Türkiye ise İran sınırındaki güvenlik önlemlerini artırdı. Önceki gün Kara Kuvvetleri Komutanı Metin Tokel, İran sınırındaki hudut karakollarında incelemelerde bulundu. İncelemelere 3.Ordu Komutanı Korgeneral Tuncay Altuğ da eşlik etti.

"BİZ ÜLKEMİZDE SAKİN BİR ŞEKİLDE YAŞAMAK İSTİYORUZ"

Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan Sanam Lakzai (28), "İstanbul'da Güzel Sanatlar Fakültesinde okuyorum. Savaş başladığında Tahran'daydım. Orada uçuşlar olmadığı için sınır kapısını kullanarak İstanbul'a geçeceğim. İsrail, Dünya Kudüs Günü yürüyüşüne saldırdı. Sivilleri hedef alıyor. İsrail sosyal medyayı da kullanarak birçok yalan yanlış bilgi yayıyor. Amerika da İsrail'in peşine takılarak bu savaşın bölgeye yayılmasına sebep oluyor. Biz ülkemizde sakin bir şekilde yaşamak istiyoruz. Amaçları İran'da iç karışıklık çıkarıp kısa sürede burayı ele geçirmekti. Gün geçtikçe ne kadar yanlış yaptıklarını kendileri de görüyor. Bizim halkımız asla toprağını bırakıp kaçmaz" dedi.

"İRAN NE IRAK'A NE SURİYE'YE BENZER"

Ülkesine dönen Mohsen Kazemi (48) ise, "Türkiye'de ticaret yapıyorum. Bu nedenle yılın birçok zamanı buradayım. Ülkeme döneceğim çünkü iletişim anlamında sıkıntı var. Ailem Ahvaz'da yaşıyor. Onları merak ediyorum. Amerika lideri Donald Trump, ülkemize kara harekatından bahsediyor. Trump, ABD'yi de bu sözleriyle felakete sürüklüyor. İran ne Irak'a ne Suriye'ye benzer. Amerika bu işten çok zararlı çıkar. 90 milyonu aşkın nüfusu ve büyük coğrafyasıyla İran farklıdır. Biz ülkemizi her koşulda savunacak güçteyiz ve asla başkalarına bırakmayız. ABD ve İsrail saldırılarından bu yana, petrol fiyatları dünya piyasalarını çok etkiledi. Bu savaş daha fazla sürmemeli. İsrail, Türkiye ile ilişkilerimizi bozmak istiyor. Biz bin yıllardır kardeşiz. Bu kardeşlik asla bozulmamalı. İsrail bu bölgeden gitmeli." diye konuştu.