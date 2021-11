Sabahattin Seven: Ülkemize iş alanları açarak, istihdam sağlıyoruz

Yaptığı iş alanları ile ilgilide konuşan Seven, "Yatırım alanlarımız içerisinde büyük limanlar, maden ocakları ve alışveriş merkezleri gibi bir yerleri, bu yatırımcılara tavsiye ederek onları ülkemizde iş yapmaları konusunda yönlendiriyoruz. Bu sayede ülkemize büyük bir iş alanı sağlamış oluyoruz" diyen iş insanı yanancı yatırımcıların neden ülkemizde ticaret yapması konusunda da şunları söyledi. Seven, "Ülkemiz, Türkiyemiz bir cennet. İstanbul'uz çok güzel. Her türlü iş olanağı mevcut" dedi. Yatırımcılara tavsiyelerde bulunan Seven, İstanbul, Muğla bodrum, İzmir çeşme ve Manisa gibi çeşitli illerin yatırımcılara daha cazip geldiğinide açıkladı. Maden ocağı faaliyetleri ve bodrum ve çeşme'deki inşaat çalışmalarının devam ettiğinide söyleyen Seven, "Çeşme'de bir de at çiftliği yaptık. İçerisinde 70 tane atımız var. Buraya gelen ziyaretçilerimize at binmeyi öğretiyoruz. Gece konaklamak isteyen misafirlerizde Bungalov evlerimizde konaklıyor" dedi