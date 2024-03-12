SABAH’ın minik misafirleri

Öğretmenleri ile birlikte SABAH Gazetesi Bölge Temsilcisi Ersin Ramoğlu'nu ziyaret eden minikler, daha sonra Matbaa Müdürü Gültekin Mındık eşliğinde baskı tesislerini, dağıtım ve haber merkezini gezdi.

SABAH çalışanlarından gazetenin hazırlık aşamasını öğrendiler.

Geziden sonra miniklere ikramda bulunuldu.

Adana Final Okulları Halkla İlişkiler Müdürü Berna Erginkaya, "Proje tabanlı çalışıyoruz. Çocuklarımıza gazete kültürünü aşılamak istiyoruz. Haberler nasıl hazırlanıyor, gazete nerede nasıl basılıyor bunları yerinde görmelerini istiyoruz.

Onların gerçek bir gazetenin, baskı tesisinin havasını solumalarını istedik" dedi.