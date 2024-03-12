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Giriş Tarihi: 12.3.2024 12:02 Son Güncelleme: 12.3.2024 12:19

SABAH’ın minik misafirleri

Adana Final Okulları'nın anasasınıfı 6 yaş öğrencileri, Turkuvaz Medya Tesisleri'nin konuğu oldu. SABAH Gazetesi’nin hazırlanmasından baskı aşamasına kadar her detayı dikkatle dinleyen minikler, devasa baskı makinelerine ve tesislere hayran kaldı. Öğrencilere Halkla İlişkiler Müdürü Berna Erginkaya ile öğretmenleri Hülya Sarıkçı, Seher Yavuz, Gülafer Karaca, Dilara Kuşçu, Ayşegül Dinçer ve Ayşe Günaltay eşlik etti.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
SABAH’ın minik misafirleri

Öğretmenleri ile birlikte SABAH Gazetesi Bölge Temsilcisi Ersin Ramoğlu'nu ziyaret eden minikler, daha sonra Matbaa Müdürü Gültekin Mındık eşliğinde baskı tesislerini, dağıtım ve haber merkezini gezdi.

SABAH çalışanlarından gazetenin hazırlık aşamasını öğrendiler.

Geziden sonra miniklere ikramda bulunuldu.

Adana Final Okulları Halkla İlişkiler Müdürü Berna Erginkaya, "Proje tabanlı çalışıyoruz. Çocuklarımıza gazete kültürünü aşılamak istiyoruz. Haberler nasıl hazırlanıyor, gazete nerede nasıl basılıyor bunları yerinde görmelerini istiyoruz.

Onların gerçek bir gazetenin, baskı tesisinin havasını solumalarını istedik" dedi.

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SABAH’ın minik misafirleri
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