Şaban Ataş cinayeti davasında mütalaa verildi: Savcı tüm sanıklar için ağırlaştırılmış müebbet istedi

"ÖLDÜRMEDİM"

Tutuklu sanık Burhanettin Öztürk "Emine 3 kez ifade değiştirdi. Baskı halinde ise karakola gittiğinde neden söylememiş. Ben Şaban'ı öldürmem için hiçbir gerekçe yoktur. Yasak aşk iddialarına ve cinayetine asla katılmıyorum. Böyle bir şey yok. Para ile ilişkiye giren biri için böyle bir suçu işlemem mümkün değildir. Ben cinayet işlemedim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beratimi istiyorum." dedi.

"CANAVARCA ÖLDÜRDÜ"

81 yaşındaki tutuksuz sanık Durkadın K. ise "Ben cinayeti gördüm. Burhanettin öldürdü. Hatta cebinden ip çıkardı, boğazından sıkarak canavarca öldürdü. Benim suçla ilgim yoktur. Burhanettin gözümün önünde Şaban'ı işkence ede ede öldürdü" dedi.

Duruşma ek savunma hakkı verilerek ileri bir tarihe ertelendi.