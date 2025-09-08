Şaban Ataş cinayeti davasında mütalaa verildi: Savcı tüm sanıklar için ağırlaştırılmış müebbet istedi

Müge Anlı'ya konuk olan Emine Karabulut'un cinayet itirafıyla birlikte, Emine Karabulut, Burhanettin Öztürk ve Mert Ataş tutuklanmış ve Durkadın K. ise adli kontrol şartı ile serbest kalmıştı.Fethiye 3'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, savcı mütaalasını açıkladı. Buna göre Emine Karabulut, Burhanettin Öztürk ve Mert Ataş tutuklanmış ve Durkadın K. hakkında tasarlayarak kasten öldürme suçundan cezalandırılmalarını istedi.
Seydikemer İlçesi'nde yaşayan 3 çocuk babası inşaat işçisi Şaban Ataş, 22 Mart'ta ortadan kayboldu. Gidebileceği yerlere bakmasına rağmen kendisine ulaşamayan yakınları, 1 gün sonra polise kayıp başvurusunda bulundu. Ancak güvenlik güçlerinin tüm çabalarına rağmen Ataş'a ulaşılamadı.
Şaban Ataş'ın bir süre önce boşanmalarına rağmen aynı evi paylaştığı eski eşi Emine Karabulut, çocuklarıyla birlikte katıldığı canlı yayın çıkışında programın sunucusuna cinayeti itiraf etti. Fethiye 3.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada duruşma savcısı mütalaasını açıklayarak tutuklu sanıklar Emine Karabulut, Burhanettin Öztürk, Mert Ataş ve tutuksuz Durkadın K. hakkında tasarlayarak kasten öldürme suçundan cezalandırılmalarını istedi.
"DAHİL OLMADIM"
Duruşmada tutuklu sanık Mert Ataş "Ben cinayete dahil olmadım. Sadece taşıma eyleminde bulundum. Tahliyemi talep ediyorum. Şuan tek kardeşim çalışıyor, birçok icralık dosya var. Bunların ödenmesi için benim de çalışmam lazım. Beratımı istiyorum." ifadelerinde bulundu.
"HER ŞEYİ İTİRAF ETTİM"
Tutuklu sanık Emine Karabulut, "Oğlum Mert ve ben baskı halinde kalarak sadece ceset taşımaya yardım ettik. Bakmakla yükümlü olduğum 2 çocuğum ve yaşlı annem var. Böyle olay olmasından çok pişmanım. Cesedin yerini gösterdim. Suç delillerini gösterdim. Her şeyi itiraf ettim. Burhanettin ile 10-15 yıldır gönül ilişkim vardır. Para karşılığı hiç ilişkim olmadı. Ben Şaban'ı öldürmesini asla istemedim. Bu olaydan dolayı sustuğum için çok pişmanım. Burhanettin'in çocuklarıma ve anneme zarar vermesinden korktuğum için sustum. Bizi konuşmamamız için tehdit etti. Şaban ile tekrar nikahlanmamı istemiyordu." ifadelerini kullandı.
"ÖLDÜRMEDİM"
Tutuklu sanık Burhanettin Öztürk "Emine 3 kez ifade değiştirdi. Baskı halinde ise karakola gittiğinde neden söylememiş. Ben Şaban'ı öldürmem için hiçbir gerekçe yoktur. Yasak aşk iddialarına ve cinayetine asla katılmıyorum. Böyle bir şey yok. Para ile ilişkiye giren biri için böyle bir suçu işlemem mümkün değildir. Ben cinayet işlemedim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beratimi istiyorum." dedi.
"CANAVARCA ÖLDÜRDÜ"
81 yaşındaki tutuksuz sanık Durkadın K. ise "Ben cinayeti gördüm. Burhanettin öldürdü. Hatta cebinden ip çıkardı, boğazından sıkarak canavarca öldürdü. Benim suçla ilgim yoktur. Burhanettin gözümün önünde Şaban'ı işkence ede ede öldürdü" dedi.
Duruşma ek savunma hakkı verilerek ileri bir tarihe ertelendi.