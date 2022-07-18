Sabancı Üniversitesi taban puanları 2022! ÖSYM ile Sabancı Üniversitesi bölümleri taban tavan puanları, başarı sıralaması açıklandı mı?

Sabancı Üniversitesi taban puanları 2022 sorgulamasıyla gündemdeki yerini aldı. Vakıf üniversiteleri arasında yer alan kurumu tercih edecek öğrenciler YKS tercih kılavuzunu bekliyor. Bu noktada ilgilendikleri bölümleri çeşitli üniversitelerde tercih edecek aday öğrenciler Sabancı Üniversitesi sıralama ve puanları için araştırmaya koyuldu. Peki, ÖSYM ile 2022 Sabancı Üniversitesi bölümleri taban tavan puanları, başarı sıralaması açıklandı mı? İşte, Sabancı Üniversite taban puanları…
SABANCI ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI VE SIRALAMA
ÖSYM başkanı Halis Aygün açıklamasına göre bu hafta açıklanacak YKS tercih kılavuzu ile üniversite taban puanları henüz belli olmadı.
2022 Sabancı Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları için bekleyiş sürüyor. Geçen yılın puanları şöyle:
SABANCI ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ TABAN PUANLARI
Aşağıdaki tabloda 2021 yılının verileri yer almaktadır. ÖSYM'den gelecek bilgiler sonrası tablo güncellenecektir.
SABANCI ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
|Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan Türü
|Kont.
2021
2020
2019
2018
|Yer.
2021
2020
2019
2018
|Başarı
Sırası
2021
2020
2019
2018
|Taban
Puanı
2021
2020
2019
2018
|SABANCI ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|75+0
71+0
46+0
33+0
|75
71
46
33
|1.316
1.600
1.507
1.340
|501,27981
535,93080
526,44729
526,63533
|SABANCI ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|148+0
155+0
92+0
67+0
|148
155
92
67
|22.784
31.300
16.943
14.600
|428,88058
477,99262
474,29141
472,39475
|SABANCI ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|257+0
242+0
142+0
66+0
|257
242
142
66
|109.921
112.000
128.202
114.000
|335,07404
387,36670
336,38051
329,57438
|SABANCI ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Yönetim Bilimleri Programları
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|30+0
24+0
15+0
14+0
|30
24
15
14
|397
562
776
769
|472,38336
507,76495
487,58182
479,45141
|SABANCI ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Sanat ve Sosyal Bilimler Programları
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|30+0
23+0
16+0
16+0
|30
23
16
16
|844
737
933
963
|453,97743
501,94451
483,31042
473,18611
|SABANCI ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Yönetim Bilimleri Programları
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|70+0
90+0
51+0
18+0
|70
90
51
18
|28.653
67.900
5.245
6.610
|366,80429
380,10629
438,79371
423,72566
|SABANCI ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Sanat ve Sosyal Bilimler Programları
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|65+0
89+0
54+0
39+0
|65
89
54
39
|47.158
92.200
19.813
25.100
|350,73106
367,88212
407,28817
390,17753
|SABANCI ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Yönetim Bilimleri Programları
(İngilizce) (Ücretli)
|EA
|65+0
46+0
24+0
11+0
|65
46
24
11
|199.431
217.000
218.781
328.000
|285,57072
319,98884
304,39056
268,14833
|SABANCI ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Sanat ve Sosyal Bilimler Programları
(İngilizce) (Ücretli)
|EA
|50+0
35+0
25+0
12+0
|50
35
25
12
|219.926
228.000
235.490
333.000
|280,34503
316,73046
299,93360
267,29075