Haberler Yaşam Haberleri Sabancı Üniversitesi taban puanları 2022! ÖSYM ile Sabancı Üniversitesi bölümleri taban tavan puanları, başarı sıralaması açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 18.7.2022 11:48 Son Güncelleme: 18.7.2022 11:48

Sabancı Üniversitesi taban puanları 2022! ÖSYM ile Sabancı Üniversitesi bölümleri taban tavan puanları, başarı sıralaması açıklandı mı?

Son Dakika haberi ile erkenden açıklanan YKS sonuçları sonrası hedeflenen bölümlerde üniversite taban puanları arayışına çıkıldı. Sabancı Üniversitesi taban puanları da o yükseköğretim kurumları arasında yer alıyor. Vakıf üniversiteler arasında yer alan Sabancı Üniversitesi sıralama listesiyle de sorgulanıyor. Peki, ÖSYM ile 2022 Sabancı Üniversitesi bölümleri taban tavan puanları, başarı sıralaması açıklandı mı?

Sabancı Üniversitesi taban puanları 2022! ÖSYM ile Sabancı Üniversitesi bölümleri taban tavan puanları, başarı sıralaması açıklandı mı?

Sabancı Üniversitesi taban puanları 2022 sorgulamasıyla gündemdeki yerini aldı. Vakıf üniversiteleri arasında yer alan kurumu tercih edecek öğrenciler YKS tercih kılavuzunu bekliyor. Bu noktada ilgilendikleri bölümleri çeşitli üniversitelerde tercih edecek aday öğrenciler Sabancı Üniversitesi sıralama ve puanları için araştırmaya koyuldu. Peki, ÖSYM ile 2022 Sabancı Üniversitesi bölümleri taban tavan puanları, başarı sıralaması açıklandı mı? İşte, Sabancı Üniversite taban puanları…

SABANCI ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI VE SIRALAMA

ÖSYM başkanı Halis Aygün açıklamasına göre bu hafta açıklanacak YKS tercih kılavuzu ile üniversite taban puanları henüz belli olmadı.

2022 Sabancı Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları için bekleyiş sürüyor. Geçen yılın puanları şöyle:

SABANCI ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ TABAN PUANLARI

Aşağıdaki tabloda 2021 yılının verileri yer almaktadır. ÖSYM'den gelecek bilgiler sonrası tablo güncellenecektir.

SABANCI ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Üniversite Bölüm Adı Puan Türü Kont.
2021
2020
2019
2018		 Yer.
2021
2020
2019
2018		 Başarı
Sırası
2021
2020
2019
2018		 Taban
Puanı
2021
2020
2019
2018
SABANCI ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 75+0
71+0
46+0
33+0		 75
71
46
33		 1.316
1.600
1.507
1.340		 501,27981
535,93080
526,44729
526,63533
SABANCI ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 148+0
155+0
92+0
67+0		 148
155
92
67		 22.784
31.300
16.943
14.600		 428,88058
477,99262
474,29141
472,39475
SABANCI ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 257+0
242+0
142+0
66+0		 257
242
142
66		 109.921
112.000
128.202
114.000		 335,07404
387,36670
336,38051
329,57438
SABANCI ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Yönetim Bilimleri Programları
(İngilizce) (Burslu)		 EA 30+0
24+0
15+0
14+0		 30
24
15
14		 397
562
776
769		 472,38336
507,76495
487,58182
479,45141
SABANCI ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Sanat ve Sosyal Bilimler Programları
(İngilizce) (Burslu)		 EA 30+0
23+0
16+0
16+0		 30
23
16
16		 844
737
933
963		 453,97743
501,94451
483,31042
473,18611

SABANCI ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Yönetim Bilimleri Programları
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 70+0
90+0
51+0
18+0		 70
90
51
18		 28.653
67.900
5.245
6.610		 366,80429
380,10629
438,79371
423,72566
SABANCI ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Sanat ve Sosyal Bilimler Programları
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 65+0
89+0
54+0
39+0		 65
89
54
39		 47.158
92.200
19.813
25.100		 350,73106
367,88212
407,28817
390,17753
SABANCI ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Yönetim Bilimleri Programları
(İngilizce) (Ücretli)		 EA 65+0
46+0
24+0
11+0		 65
46
24
11		 199.431
217.000
218.781
328.000		 285,57072
319,98884
304,39056
268,14833
SABANCI ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Sanat ve Sosyal Bilimler Programları
(İngilizce) (Ücretli)		 EA 50+0
35+0
25+0
12+0		 50
35
25
12		 219.926
228.000
235.490
333.000		 280,34503
316,73046
299,93360
267,29075
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Sabancı Üniversitesi taban puanları 2022! ÖSYM ile Sabancı Üniversitesi bölümleri taban tavan puanları, başarı sıralaması açıklandı mı?
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