Şabaniye oyuncuları ve konusu: Şabaniye nerede çekildi, ne zaman yayınlandı?

Şabaniye konusu ile Kemal Sunal'ın farklı filmleri arasında yer alıyor. Bu gece saat 23.30'da Show TV ekranlarında olacak Şabaniye oyuncuları ile usta isimleri bir araya getiriyor. Kemal Sunal filmleri arasında klasikleşmiş bir yapım olan Şabaniye filmi usta oyuncunun ölüm yıldönümünde ekranlara geliyor. Peki, Şabaniye nerede çekildi? İşte cevaplar…
ŞABANİYE KONUSU
Şaban, beceriksizliği ve saf haliyle dikkatleri çekse de kan davası yüzünden kadın rolüne girmek zorunda kalır ve Şabaniye olur, kadın halinde ise sanki ayrı bir kişidir. Kan davalısı kendisine aşık olmakta, kendisi de kanlılarının kızlarına aşık olmaktadır.
ŞABANİYE OYUNCULARI
Kemal Sunal - Şaban / Şabaniye
Çiğdem Tunç - Nazlı
Erdal Özyağcılar - Şeyhmus
Adile Naşit - Hatice
Turgut Boralı - Dursun
Reha Yurdakul - Şef Garson
Aliye Rona - Ayşe
Salih Eskici - Remo
Celal Yonat - Kahya
Günay Güner - Kiralık Kavgacı
Niyazi Gökdere - Kiralık Kavgacı
İbrahim Kurt - Kiralık Kavgacı
Sırrı Elitaş - Şaban'ın Babası
Nermin Denizci - Assolist
Nezahat Tanyeri -
Orhan Aksoy - Konuk "Rejisör"
Kartal Tibet - Konuk "Jön"