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Giriş Tarihi: 3.7.2022 15:38

Şabaniye oyuncuları ve konusu: Şabaniye nerede çekildi, ne zaman yayınlandı?

Şabaniye oyuncuları ve konusu: Şabaniye nerede çekildi, ne zaman yayınlandı?

Kemal Sunal ölümünün 22. Yılında anılıyor! Show TV’de bu akşam Kemal Sunal filmleri gecesi. Klasiklerden biri olan Şabaniye oyuncuları ve konusu ile şimdiden gündemdeki yerini aldı. Yeşilçam klasiği yapımın yönetmen koltuğunda Kartal Tibet oturuyor. 1984 yapımı Şabaniye filmi konusu ile ilgi çeken yapımlar arasında. Peki, Şabaniye nerede çekildi? İşte cevaplar…

Şabaniye konusu ile Kemal Sunal'ın farklı filmleri arasında yer alıyor. Bu gece saat 23.30'da Show TV ekranlarında olacak Şabaniye oyuncuları ile usta isimleri bir araya getiriyor. Kemal Sunal filmleri arasında klasikleşmiş bir yapım olan Şabaniye filmi usta oyuncunun ölüm yıldönümünde ekranlara geliyor. Peki, Şabaniye nerede çekildi? İşte cevaplar…

ŞABANİYE KONUSU

Şaban, beceriksizliği ve saf haliyle dikkatleri çekse de kan davası yüzünden kadın rolüne girmek zorunda kalır ve Şabaniye olur, kadın halinde ise sanki ayrı bir kişidir. Kan davalısı kendisine aşık olmakta, kendisi de kanlılarının kızlarına aşık olmaktadır.

ŞABANİYE OYUNCULARI

Kemal Sunal - Şaban / Şabaniye

Çiğdem Tunç - Nazlı

Erdal Özyağcılar - Şeyhmus

Adile Naşit - Hatice

Turgut Boralı - Dursun

Reha Yurdakul - Şef Garson

Aliye Rona - Ayşe

Salih Eskici - Remo

Celal Yonat - Kahya

Günay Güner - Kiralık Kavgacı

Niyazi Gökdere - Kiralık Kavgacı

İbrahim Kurt - Kiralık Kavgacı

Sırrı Elitaş - Şaban'ın Babası

Nermin Denizci - Assolist

Nezahat Tanyeri -

Orhan Aksoy - Konuk "Rejisör"

Kartal Tibet - Konuk "Jön"

ŞABANİYE NEREDE ÇEKİLDİ

Şabaniye filminin çekimleri İstanbul ve İzmir'de gerçekleşmiştir.

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Şabaniye oyuncuları ve konusu: Şabaniye nerede çekildi, ne zaman yayınlandı?
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