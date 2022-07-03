Şabaniye oyuncuları ve konusu: Şabaniye nerede çekildi, ne zaman yayınlandı?

ŞABANİYE KONUSU

Şaban, beceriksizliği ve saf haliyle dikkatleri çekse de kan davası yüzünden kadın rolüne girmek zorunda kalır ve Şabaniye olur, kadın halinde ise sanki ayrı bir kişidir. Kan davalısı kendisine aşık olmakta, kendisi de kanlılarının kızlarına aşık olmaktadır.