Sabiha Gökçen’de operasyon: Üzerinden 5 kilo altın çıktı

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve Sabiha Gökçen Gümrük Müdürlüğü ekiplerinin havalimanında gerçekleştirdiği risk analizi çalışmaları kapsamında yabancı uyruklu bir yolcu takibe alındı. Yolcunun yanındaki valiz x-ray taramasından geçirilerek kontrol edildi. Valizde herhangi bir şüpheli yoğunlukla karşılaşılmamasının ardından yolcunun üzerinde arama başlatıldı. Arama sırasında yolcunun üzerindeki kıyafetlerin normalden ağır ve sert olduğu fark edildi.