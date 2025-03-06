Sabiha Gökçen’de şüpheli yolcu 1 kilo 180 gram uyuşturucu yutmuş

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki şüpheli yolcu ekipleri harekete geçirdi. İddiaya göre yapılan kontrollerde midesinde kapsüller halinde uyuşturucu taşıdığı tespit edilen Surinam uyruklu polis gözaltına alındı.

1 KİLO 180 GRAM UYUŞTURUCU YUTMUŞ

Konuyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında, 27 Şubat günü Katar'ın başkenti Doha'dan Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen Surinam uyruklu B.T.M. polis ekiplerince gözaltına alındı. Havalimanında yakalanan şüphelinin midesinde iddiaya göre 82 kapsülde 1 kilo 180 gram uyuşturucu bulundu.

BREZİLYA'DA YUTUP TÜRKİYE'YE GELMİŞ

Emniyet işlemlerinin ardından şüpheli, İstanbul Anadolu Adliyesine getirildi. Savcılıktaki ifadesinde şüpheli B.T.M. maddeleri Brezilya'da yuttuğunu, sonrasında Sao Paulo'dan Doha'ya oradan da İstanbul'a geldiğini söyledi.

"TÜRKİYE'DE SATACAKTIM"

Şüpheli, "Maddeleri erkek birinden kendisiyle birlikte olma karşılığında 200 Euro vererek satın aldım. Türkiye'de bunları doğal yolla çıkarıp İstanbul'da sokaklarda satacaktım. Burada iletişimde olduğum biri yok. Maddeleri Brezilya'dan Türkiye'ye getirmek için sadece Brezilya'daki kişi aldı. 4 Mart için de Brezilya'ya dönüş biletim vardı. Kullanmış olduğum telefon kuzenimin arkadaşınındır. Bu telefonda uyuşturucuları aldığım şahsa dair bilgi yoktur. Burada Taksim'de bir otelde rezervasyonum vardı. Otelin ücretini de uyuşturucuları sattığımda ödeyecektim. Suçlamaları bu halde kabul ediyorum" dedi.

TUTUKLANDI

Savcılık şüpheliyi "uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etme" suçundan tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. Hakimlik ise sorgusunun ardından şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.