Sabıkalı altgeçide ‘dur’ diyen yok

İstanbul Bakırköy'de defalarca TIR kazalarına sahne olan ve son olarak mart ayında TIR devrilmesi sonucu 4 kişinin öldüğü kazada dün olası bir facia ucuz atlatıldı. Sabıkalı altgeçide takılan TIR, İETT otobüsünün üzerine devrildi. Kazada 6 kişi yaralandı. Bakırköy Sahil Yolu, Rauf Orbay Caddesi'nde Florya istikametine seyir halinde olan Şenol Mutlu'nun kullandığı TIR'ın dorsesi, Hava Harp Okulu önündeki Havuzlu Kavşağı altgeçidine çarptı. Kontrolden çıkan TIR, yanında seyreden BN1 hat numaralı Eminönü-Halkalı seferini yapan Zeynel Günçiçek idaresindeki İETT otobüsünün üstüne doğru devrildi. Hızı yüksek olduğu için ve şoförün de son anda manevra yapmasıyla TIR'ın altında kalmaktan kurtulan otobüs, savrularak Tamer S.'nin kullandığı otomobile çarparak durabildi.Kazada TIR şoförü ile İETT otobüsündeki yolculardan İbrahim T., Beyhan T., Eda T., Bilge S. ve Duygu S. yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Otobüsten tahliye edilen yolcular da yol kenarındaki yeşil alanda olayın şokunu atlatmaya çalıştı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. 3 saatlik çalışmaların sonucunda ilk önce otobüs, ardından da TIR ve dorsesi vinç yardımıyla çekiciye bağlanarak kaldırılıp yol ulaşıma yeniden açıldı. TIR şoförünün tedavisinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi.