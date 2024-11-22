Sabıkalı canileri nasıl işe aldın

Kırşehir'de 2 yıl önce sevgili olan Hasan Aydoğan (21) ile Şeyma Demir'i (18) öldürülüp Kızılırmak Nehri'ne atan belediyede güvenlik görevlisi Şefik Ekici (36) ile Sami Aydoğan (33) 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 37 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı. Hasan Aydoğan'ın avukatı Mehmet Ali Alan olayda Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, 2 yardımcısı ve 3 belediye personelinin ihmali olduğu gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı'na şikayet dilekçesi verdi. Bakanlık tarafından müfettiş incelemesi sonrası hazırlanan raporda, Kırşehir Belediyesi'nin herhangi bir ihmali olmadığı belirtildi. Avukat Alan'ın karara itirazı üzerine Danıştay 1'inci Daire Başkanlığı tarafından yapılan inceleme sonrası soruşturma izni verilerek, dosya Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.Danıştay'ın raporunda 6 kişi hakkında su ifadelere yer verildi:Belediyede çalışan özel güvenlik görevlilerinin cop ve kelepçe gibi güvenlik araçlarını mesai bitiminde belediyeye teslim edilmesini sağlayacak düzenlemeyi yapmadılar.Sami Aydoğan ile Şefik Ekici, Şeyma Demir ve Hasan Aydoğan adlı kişileri öldürmek için belediyeye teslim etmedikleri kelepçeleri ve malzemeyi kullandı.Basit yaralama suçundan iki kez ceza alan ve özel güvenlik görevlisi olma vasfını kaybeden Sami Aydoğan'ı belediyede çalıştırmaya devam ettiler.Sami Aydoğan'ın özel güvenlik görevlisi olarak çalışmaya engel teşkil edecek şekilde psikolojisi bozuk olduğu halde, bu durumu dikkate almayıp ve sağlık kontrolüne göndermeyip belediyede çalıştırmaya devam ettirdiler.Zanlılar cinayetten önce Kırşehir Belediyesi Asri Mezarlığı'nda mazot hırsızlığı ve güvenlik kamerası kayıt cihazının çalınması olayına karıştılar. Bu suçlar belediye başkanı ve diğer yetkililerce bilindiği halde, adı geçenler hakkında yasal işlem yapılmadı. DHA