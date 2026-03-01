Sabıkalı hırsız, başkasının kimliğiyle can verdi

İstanbul'da yaşayan Nezir Evdedurmaz, kalp krizi şüphesiyle gittiği hastanede hayatını kaybetti. Hastane çalışanları ölüm belgelerini hazırlarken vefat eden hastanın kimliğinin ona ait olmadığını öğrendi. Adamın eşi Çiler Demirdiş'in itirafıyla, ölen kişinin aslında İbrahim Demirdiş olduğu öğrenildi. Savcılık, Demirdiş'in, 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğunu ve polise yakalanmamak adına bu yola başvurduğunu tespit etti. Olayın ardından hastaneye sevk edilen polisler, Nezir Evdedurmaz'ın kimlik bilgilerini mercek altına aldı. Kayıtlardaki telefon numarası üzerinden Evdedurmaz'a ulaşılmaya çalışıldı. Aramaların cevapsız kalması üzerine incelemeyi derinleştirdi. Polis, kimliğin İbrahim Demirdiş'in eline nasıl geçtiğini ve asıl sahibiyle bir bağının olup olmadığını araştırırken, Demirdiş'in eşi Çiler Demirdiş ise bu kişiyi tanımadığını, eşinin ölmeden önce kendisine bu durumu anlattığını iddia etti. Hastanede yaşanan sahte kimlik skandalı, İbrahim Demirdiş ve eşi Çiler Demirdiş'in suç geçmişini de yeniden gündeme getirdi. Bir dönem beraber asayiş suçlarına karışan çiftin, 2008 yılında büyük bir şebekenin parçası olduğu ortaya çıktı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!