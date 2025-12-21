Sabıkalı sevgilisinin evinde ölü bulundu

Çanakkale'de erkek arkadaşı B.K.'nın (25) evinde fenalaşan Gamze Nur Yalçın (25), hastanede yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan B.K. adli kontrolle serbest bırakıldı. İsmetpaşa Mahallesi Atıf Kamçıl Sokak'taki bir apartman dairesinde 18 Aralık'ta saat 14.30 sıralarında yaşanan olayda iddiaya göre B.K., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi son sınıf öğrencisi olan Gamze Nur Yalçın'ın yatak odasında hareketsiz halde yattığını fark edip durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Ekiplerin incelemesinde nabzının atmadığı belirlenen Yalçın, hastaneye kaldırdı ancak kurtarılamadı. Talihsiz kızın cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken erkek arkadaşı B.K. gözaltına alındı. 39 ayrı suçtan sabıkası bulunan B.K. ifadesinin ardından adli kontrolle serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.