Sabıkalı şoför genç sporcuyu hayattan kopardı

Daha önce yaptığı 3 ayrı kazada bir kişinin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına neden olan ve bu nedenle yargılanan, ayrıca çok sayıda hız cezası alan 47 yaşındaki Mehmet Bozkuş, yine aşırı hız yapınca kontrolünü kaybettiği otobüsle önce bariyerlere, ardından park halindeki bir kamyon ve TIR'a çarptı. Bozkuş'la birlikte, biri 16 yaşındaki eskrim sporcusu 2 kişinin daha öldüğü kazada, 37 kişi de yaralandı. İzmir'den Hatay'a giden Mehmet Bozkuş (47) yönetimindeki otobüs, Konya- Afyonkarahisar karayolunun Ilgın ilçesi mevkiinde, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak önce bariyerlere ardından da uygulama noktasında park halinde olan bir kamyona ve bir TIR'a çarptı.



Mehmet Bozkuş

Hız ibresi 120 kilometrede takılı kalan otobüsün şoförü Bozkuş ile yolculardan 16 yaşındaki Derin Rüyam Kamiloğlu ve Aliye Günay'ın (56) öldüğü kazada, 37 kişi de yaralandı. İzmir'de yaşayan Derin Rüyam Kamiloğlu'nun başarılı bir eskrim sporcusu olduğu, bu alanda birçok derece elde edip madalya kazandığı öğrenildi. Ölen otobüs şoförü Mehmet Bozkuş hakkında, 2007'de yaptığı bir kaza nedeniyle "Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma", 2019'da yaptığı başka bir kaza nedeniyle ise "Taksirle ölüme neden olma" suçlarından dava açıldığı, geçen yıl da yine yaralamalı bir kaza yaptığı ortaya çıktı.