Sabotaj şüphesi olan Bodrum yangınında 3 tutuklama

Bodrum Yakaköy Mahallesi'nde 17 Nisan Pazar günü sabah erken saatler ormanlık ve makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek yayıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Yangın öğle ekiplerin ve çevredekilerin müdahalesiyle 6 saat sonunda kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, rüzgarın etkisiyle tekrar alevler yükselmeye başladı. Yangın akşam saatlerinde kontrol altına alındı. Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yangında bir sabotaj şüphesi üzerinde durulduğunu, incelemenin sürdüğünü bildirdi.

Görgü tanıklarının yangın bölgesinde gördükleri otomobili yetkililere bildirmesi üzerine 3 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.