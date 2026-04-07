Haberler Yaşam Haberleri “Sabun paketleme” tuzağına ağır darbe! 22 ilde 37 gözaltı
Giriş Tarihi: 7.04.2026 21:06

“Sabun paketleme” tuzağına ağır darbe! 22 ilde 37 gözaltı

“Evde sabun paketleme” adı altında iş vaadiyle çok sayıda vatandaşı dolandırdığı belirlenen 37 şüpheli gözaltına alındı.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Sabun paketleme tuzağına ağır darbe! 22 ilde 37 gözaltı
Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen dolandırıcılık soruşturmasında, Türkiye genelinde geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Son zamanlarda sosyal medya ve çeşitli ilan platformları üzerinden çok sayıda mağduru "evde sabun paketleme" adı altında iş vaadiyle dolandırdıklarının tespit edilmesi üzerine projeli soruşturma başlatıldı.

22 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Çok sayıda vatandaşı dolandırdığı belirlenen şüphelilere yönelik 22 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 37 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü öğrenildi.

“Sabun paketleme” tuzağına ağır darbe! 22 ilde 37 gözaltı
