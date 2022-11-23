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Giriş Tarihi: 23.11.2022 10:51 Son Güncelleme: 23.11.2022 10:51

Saç Boyatmak Günah Mı? Diyanet'e Göre Beyazlayan Saç Boyatmak Haram Mı, Caiz Mi, Hükmü Ne?

Saç boyatmak günah mı sorusunu Diyanet İşleri Başkanlığı vatandaşlarımız için detaylıca cevaplamıştır. Saç boyaları günümüzde erkekler ve kadınlar tarafından tercih edilen bakım ürünleri arasında yer alıyor. Beyaz saçı boyatmak haram mı, dinimizde yeri nedir? Gibi sorular kadın ve erkeklerin merak ettiği konulardan birisidir. Kına gibi doğal boya yöntemlerinin yanı sıra seri üretim kimyasal boyalar ile beyazlayan saçı boyamak caiz midir? Diyanet açıklaması ile tüm detayları bu yazımızda bulabilirsiniz.

Saç Boyatmak Günah Mı? Diyanet’e Göre Beyazlayan Saç Boyatmak Haram Mı, Caiz Mi, Hükmü Ne?

Saç boyatmak günah mı sorusu saçında beyazlar olan kişiler tarafından merak ediliyor. Çünkü yaş aldıkça beyazlayan saçlar birçok insan tarafından rahatsız edici olabiliyor. Kadınlar kadar erkeklerin de merak ettiği beyaz saçı boyatmak haram mı sorusu Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yanıtlanmıştır. Dini kurallar çerçevesinde beyazlayan saçı boyamak caiz midir, değil midir? Tüm merak ettikleriniz bu içeriğimizde.

Saç Boyatmak Günah Mı?

Kişilerin tercihine göre saçlarını boyaması, rengini değiştirmesi olağan bir durum halinde gelmiştir. Peki bu durum dinimizce nasıl karşılanıyor? Diyanet açıklamasına göre saç boyatmak günah mı sorusunun cevabı şu şekildedir:
Saçlara yapılan bakım, temizlik, güzel kokular sürünmek, taramak ya da boyamak, İslam dini peygamberinin teşvik ettiği konulardandır. Buna göre, insanları kandırmak ya da hile amacı gütmeksizin saç, sakal boyanabilir.

Diyanet'e Göre Beyazlayan Saç Boyatmak Haram Mı?

Diyanet İşleri Başkanlığı, erkeklerin ve kadınların merak ettiği beyaz saçı boyatmak haram mı sorusunu cevaplandırdı. Dinimizce Müslüman bir kişinin temiz ve bakımlı oldukça önemlidir. Diyanet İşleri Başkanlığı beyazlayan saçı boyamak caiz mi sorusuna şu şekilde yanıt vermiştir:
- Bir erkeğin saçlarını siyahtan başka renklere boyaması caizdir. Rivayet edilen hadisi şerifte: Mekke'nin fethi günü, Hz. Ebû Bekr'in yaşlı babası Ebû Kuhâfe'nin saçlarının beyazlaştığını gören Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: "Bu beyaz saçın rengini değiştiriniz ve siyahtan sakınınız." (Ebû Dâvud, Tereccül, 18)
- Saçları genç yaşta beyazlayan erkeklerin ise siyaha boyamasında bir sakınca yoktur.
- Kadınlar için ise bu konuda bir kısıtlama getirilmemiştir. Kadınlar için dikkat edilmesi gereken husus, kadının saçını ve vücudunun diğer mahrem yerlerini yabancı erkeklere göstermemesidir.

Beyazlayan Saçı Boyamak Caiz Mi?

Diyanet açıklamasına göre erkeklerin saçlarını siyah dışında bir renge boyaması caiz olarak kabul edilmiştir. Ancak genç yaştaki erkeklerin saçları beyazlamışsa eğer siyah renge boyamalarında bir sakınca görülmemiştir. Kadınların saçlarını boyatması konusunda herhangi bir sınırlamanın bulunmadığını açıklayan Diyanet İşleri Başkanlığı, saç boyasının, saç üzerinde kimyasal bir tabaka oluşturmadıkça namaz ve gusül abdestini de bozmadığını söyledi.

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