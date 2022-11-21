Saç Kesmek Abdesti Bozar Mı? Saç ve Sakal Kesince, Traş Olunca Abdest Bozulur Mu?

Saç kesmek abdesti bozar mı sorusunun cevabı araştırılırken öncelikle Kur'an ve sünnet ekseninde diyanet değerlendirmeleri dikkate alınmalıdır. Bu sayede en doğru sonuca ulaşılabilir. Din alimlerinin konu ile ilgili değerlendirmeleri ve eserleri de baz alınarak fetva bilgilerine ulaşılabilir. Abdest konusunda gerekli hassasiyete sahip olarak dini vecibeleri en doğru şekilde yerine getirebilirsiniz. Saç ve sakal kesmek abdesti bozar mı sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Saç Kesmek Abdesti Bozar Mı?

Abdestli iken saçınızı kesmeniz abdestinizi bozmaz. Fakat saç kesimi esnasında kesik ya da kanama oluşma durumunda konunun mezheplere göre irdelenmesi gerekir. Hanefi mezhebine göre bir uzuvda kanama olması durumunda abdest bozulur. Fakat Şafii mezhebinde kan abdesti bozmaz. Konu ile ilgili mezhep imamlarının verdiği fetvalar dikkate alınarak hareket edilmesinde fayda vardır.

Saç ve Sakal Kesmek Abdesti Bozar Mı?

Saç kesilmesi abdesti bozmadığı gibi sakal kesilmesi durumunda da abdest bozulmaz. Yine yukarıdaki değerlendirme sakal tıraşı için de geçerlidir. Sakal tıraşı olurken yaşanacak kanama ve kesilme durumunda mezhep imamlarının değerlendirmeleri dikkate alınmalıdır.

Saç ve sakal tıraşında yere kılın düşmesinden ziyade kesik ve kan çıkma durumu dikkate alınmalıdır. Saç ve sakal tıraşı olmak abdesti bozmadığı gibi mezheplere göre dışarı kan çıkması abdesti bozabilir.