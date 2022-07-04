Saç Kremi Nasıl Kullanılır? Duşta Saç Kremi Kullanımı Nasıl Olur Ve Kuru Saça Sürülür Mü?

Saç bakım kremleri, saçlarınızın beslenmesini ve bu sayede daha canlı göstermesini sağlayan bir çeşit yağlardır. Doğru ve düzenli şekilde kullanıldığınızda saç tellerini beslemekte, güçlendirmekte ve onarmakta son derece etkili ürünler diyebiliriz. Saç bakım kremlerinin özel formülleri, saç tellerinizi koruyucu bir bariyer gibi sararak onlara nem ve besin desteği sağladığı için saçlarınız her yıkama sonrasında daha yumuşak ve parlak gözükecektir. Bu da kadınların vazgeçilmez tercihi olmaktadır. Duşta saç kremi kullanımı nasıl olur ve kuru saça sürülür mü? Merak edilenleri hazırladık. Saç bakım kremi nasıl kullanılır? Diyorsanız detaylıca anlatalım.

Saç Kremi Ne İşe Yarar?

Daha güçlü, ışıltılı ve yumuşak saçlara kavuşmayı sağlar.

Saçlarınızı güçlendirir, onarır, besler ve canlandırır.

Saç kırılmalarını ve dolaşmaları önler.

Saçtaki kütikülleri pürüzsüzleştirir.

Saçınızın yumuşak olmasını ve sağlıklı bir görünüme kavuşmasını sağlar.

Saçın kolay şekil almasını sağlar.

Saç tellerinin dolaşıp kopmasını önler.

Saçı nemlendirme yönünden en etkili ürünlerden biridir.

Saç üzerinde olabilecek aşırı negatif yükleri engeller.

Saç Kremi Nasıl Kullanılır?

Saç bakım kremlerini kullanmadan önce birkaç tavsiyemiz olacak. Saç yıkama esnasında şampuan kullanımından sonra saç derinizi iyice yıkamalı ve durulamalısınız. Eğer durulanan saç bakım kremi kullanıyorsanız bu aşamadan sonra kullanın.

Durulanmayan saç bakım kremleri ise duş sonrasında uygulayabileceğiniz, saçlarınıza gün boyu koruma desteği sağlayan ürünler olduğunu hatırlatalım. Saçlarınızı canlandırmakta, taramakta ve şekillendirmekte güçlük çekiyorsanız saç bakım kremini şu şekilde kullanabilirsiniz:

Şampuanlamadan sonra saçlarınızı iyice durulayın.

Saçınızda kalan fazla suyu iyice sıkın.

Tavsiye edilen saç kremini baş derisine değdirmeden kullanın.

Alın çizgisinden enseye doğru sürerek saça uygulayın.

Saç bakım kreminin etki etmesini sağlamak için 1 dakika kadar bekleyin.

Çoğu saç kremi 30-60 saniye arasında etki gösterir.

Her zaman kullanım talimatlarını okuyun.

Saçınızı iyice duruladığınızdan emin olun.

Saçtaki fazla nemi kurutun, ovalayarak kurulamayın

Saçı şekillendirmeye başlayabilirsiniz.

Saç bakım kremi öneri ve tavsiyeleri saç tipinize göre değişebilmektedir. Her saç tipi için farklı ürünler karşınıza çıkabilir. Çünkü her saç tipinin ihtiyaçları, sorunları ve yapısı farklı olabilmektedir. Kuru, yağlı, yıpranmış, boyalı, hacimsiz, sönük hangi saç tipi olursa olun bu konunun uzmanından tavsiye alarak ilerlemeniz önerilir.