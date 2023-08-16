Haberler Yaşam Haberleri Saç Kurutma Makinesi Ne Kadar Elektrik Harcar? Saç Kurutma Makinesi 1 Ayda Ne Kadar Elektrik Yakar?
Giriş Tarihi: 16.8.2023 16:28 Son Güncelleme: 16.8.2023 16:29

Saç Kurutma Makinesi Ne Kadar Elektrik Harcar? Saç Kurutma Makinesi 1 Ayda Ne Kadar Elektrik Yakar?

Saç kurutma makinesi evde düzenli olarak kullanılan teknolojik aletlerden biridir ve ne kadar elektrik yaktığı konusu eldeki saç kurutma makinesinin modeline ve markasına göre değişkenlik göstermektedir. Elektrik tüketimi hakkında bilgi edinmek için yapılması gereken birim enerji fiyatı ile saç kurutma makinesinin harcadığı enerjiyi matematiksel olarak hesaplamak ve sonucu bulmaktır. Peki ya saç kurutma makinesi ne kadar elektrik harcar, 1 ayda ne kadar yakar?

Saç Kurutma Makinesi Ne Kadar Elektrik Harcar? Saç Kurutma Makinesi 1 Ayda Ne Kadar Elektrik Yakar?

Saç kurutma makinesi kişi sayısı ve kullanıma bağlı olarak farklı miktarlarda enerji harcamaktadır. İki kişinin yaşadığı ev ile büyük bir ailenin yaşadığı evdeki fatura arasında doğal olarak bir fark olacaktır. Kendi evinde saç kurutma makinesinin ne kadar elektrik harcadığı ve faturaları ne kadar etkilediği konusunda bilgi sahibi olmak isteyen kişiler saç kurutma makinesi elektrik tüketimi ve 1 ayda kaç TL yakar konularına hâkim olmalıdırlar.

Saç Kurutma Makinesi Elektrik Tüketimi

Saç kurutma makinelerinin tükettiği elektrik miktarı, saç kurutma makinesinin markasına, modeline ve harcadığı güç miktarına göre değişkenlik göstermektedir. Fakat genel olarak bir ortalama söylemek gerekirse saç kurutma makineleri kullanıldığında 1500 – 2000 watt arasında bir güç harcamaktadırlar.

Eğer eldeki saç kurutma makinesi çok güçlü watt değerine sahipse cihaz çok daha hızlı ve güçlü bir şekilde saçı kurutabilir fakat daha fazla enerji harcar. Daha düşük enerji harcayanlar ise daha az watt tüketimi yaparak kurutma işlemini daha uzun sürede gerçekleştirirler.

Saç kurutma makineleri ortalama 1500-2000 arası watt enerji harcarlar fakat eldeki cihazın teknik özelliklerine bakarak kişi kendi elindeki saç kurutma makinesinin ne kadar elektrik harcadığını öğrenebilir.

Saç kurutma makinelerinin ne kadar elektrik harcadığı bilgisi ürünün etiketinde yer alır. Eğer ürünün etiketi kaybolmuşsa internetten cihazın marka modelini aratarak teknik özellikler bölümüne girmek ve buradan cihazın harcadığı enerji miktarı bulunabilir.

Saç Kurutma Makinesi 1 Ayda Kaç TL Yakar?

Saç kurutma makineleri bir üst başlıkta da belirtildiği gibi ortalama 1500-2000 Watt arası enerji tüketmektedirler. 2000 Watt enerji harcayan bir cihaz 1 saatte 2,5 kw elektrik kullanacaktır ve bu da son açıklanan birim fiyatlarına uygun olarak hesaplandığında günlük 30 dakikalık kullanımda yıllık olarak 190 TL tutacağı hesaplanmaktadır.

Yılda 12 ay olduğu için hesaplamaların sonuna gelindiğinde 2000 watt gücündeki bir saç kurutma makinesinin günlük ortalama 30 dakika çalışması sonucunda her ay elektrik faturasına 15 TL 83 kuruşluk bir yansıması olacaktır.

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Saç Kurutma Makinesi Ne Kadar Elektrik Harcar? Saç Kurutma Makinesi 1 Ayda Ne Kadar Elektrik Yakar?
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