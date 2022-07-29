Sac tava tarifi: Masterchef Sac tava nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

SAC TAVA YAPILIŞI

Sac tavayı ocakta ısıtın. Sıvı yağ ile birlikte soğanları yumuşayana kadar kavurun.

Sivri biberleri de ekleyip kavurmaya devam edin. 2 dakika kavurduktan sonra kuşbaşı etleri ve arzuya göre kuyruk yağını da ekleyip, etler suyunu salıp çekinceye kadar pişirin.

Etler suyunu salıp çektikten sonra sarımsak, tuz, karabiber, pul biber ve kekiği de ekleyip 3 dakika kadar bu şekilde kavurun ve ardında kabukları soyulup, küp doğranmış domatesleri ekleyin.

Orta ateşte 5 dakika domateslerin pişmesini sağladıktan sonra, kısık ateşte de yaklaşık 10 dakika kadar pişirmeye bırakın ve ocaktan aldıktan sonra sıcak olacak şekilde servis edin.