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Giriş Tarihi: 29.7.2022 23:24

Sac tava tarifi: Masterchef Sac tava nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Kırmızı et ve sebzelerle birlikte hazırlanan Sac tava tarifi ile merak ediliyor. Masterchef 2022’de bugün Mehmet, Danilo ve Somer Şef yarışmacılardan Sac tava istedi. Bu kapsamda yarışmayı takip edenler de bu çorbayı yapmak ve sevdiklerine sunmak isteyerek Sac tava tarifi ile ilgili olarak Sac tava nasıl yapılır, gerekli malzemeler nelerdir? sorusuna yanıt arıyor. Peki, Sac tava nasıl yapılır, gerekli malzemeler nelerdir, püf noktası nedir? İşte yanıtı

Sac tava tarifi: Masterchef Sac tava nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

MasterChef son bölümde yapılan Sac tava tarifi merak konusu oldu. Yapımı oldukça zor görülen Sac tava, yarışmacıları heyecanlandırdı. Evlerinde yarışmayı takip edenlerden bu yemeği yapmak isteyenler Sac tava ile ilgili olarak nasıl yapılır, gerekli malzemeler nelerdir? şeklinde sorularla yoğun şekilde araştırmalar yapmaya başladı. İşte Sac tava tarifi, malzemeleri

SAC TAVA MALZEMELERİ

400 gram kuşbaşı dana eti

50 gram kuyruk yağı (arzuya göre)

4 adet domates (kabuğu soyulmuş, küp doğranmış)

4 adet sivri biber(doğranmış)

1 adet kuru soğan(yemeklik doğranmış)

2 diş sarımsak (ince kıyılmış)

4 yemek kaşığı sıvı yağ

1,5 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

2 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kekik

SAC TAVA YAPILIŞI

Sac tavayı ocakta ısıtın. Sıvı yağ ile birlikte soğanları yumuşayana kadar kavurun.
Sivri biberleri de ekleyip kavurmaya devam edin. 2 dakika kavurduktan sonra kuşbaşı etleri ve arzuya göre kuyruk yağını da ekleyip, etler suyunu salıp çekinceye kadar pişirin.

Etler suyunu salıp çektikten sonra sarımsak, tuz, karabiber, pul biber ve kekiği de ekleyip 3 dakika kadar bu şekilde kavurun ve ardında kabukları soyulup, küp doğranmış domatesleri ekleyin.

Orta ateşte 5 dakika domateslerin pişmesini sağladıktan sonra, kısık ateşte de yaklaşık 10 dakika kadar pişirmeye bırakın ve ocaktan aldıktan sonra sıcak olacak şekilde servis edin.

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Sac tava tarifi: Masterchef Sac tava nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
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