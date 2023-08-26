Saçtaki Sirke Nasıl Temizlenir? Saçtaki Sirkeyi Ne Yok Eder?

Sirke, saç diplerinde görülen bir olumsuzluktur. Başta kaşıntı olmak üzere çeşitli cilt rahatsızlıklarına da sebep olur. Sirke sorununa derhal müdahale edilerek gerekli tedbirlerin alınması gerekir. Bunun için öncelikle sirkenin oluşup oluşmadığı anlaşılmalıdır. Sirke tespitinden sonra da alınacak tedbirler ile sorunun üstesinden gelinmelidir. Saçtaki sirke nasıl temizlenir, sirkeyi ne yok eder gibi araştırmalar sirke sorunun çözümünde etkilidir.

Saçtaki Sirke Nasıl Temizlenir?

Sirke, saçların arasına gizlenmiş bit yumurtası demektir. Saçlardaki sirke zaman içinde kan emmek için fırsat kollayan bitlere dönüşür. Bu nedenle saçların kısa süre içinde bitlerden arındırılması çok önemlidir. Çoğu zaman insanlar kepek ile sirkeyi birbirine karıştırır. İki kavram arasındaki ayrım bilinerek daha bilinçli hareket edilebilir.

Sirke, saç tellerine sıkı bir şekilde tutunur. Bu nedenle saç diplerinden sirkelerin ayrılması çok zordur. Sirke tam olarak temizlenmezse dahi yumurtalar çoğalarak bite dönüşür. Bu nedenle temizleme esnasında doğru yöntemler uygulanmalıdır.

Saçtaki Sirkeyi Ne Yok Eder?

Saçta sirke oluşmasının temel nedeni yetersiz bakım ya da dışarıdan sirkenin bulaşmasıdır. Saçta oluşan sirke sorununa kesin çözüm, bu sorunla karşılaşanların merak ettiği bir kondur. Saçtaki sirke tamamen yok edilmezse kısa süre içinde sorun tekrar kendini gösterecektir.

Saçtaki sirkenin en kolay çözüm yöntemi elma sirkesi tedavisidir. Elma sirkesinde yüksek miktarda asit vardır. Doğal elma sirkesi saç diplerine nüfuz edecek kadar sürülür ve yarım saat bu şekilde beklenir. Bekleme süresinden sonra saçlar bol su ile yıkanmalıdır. Söz konusu yöntem 1 hafta boyunca uygulanır.

Sirke tedavisinde uygulanan yöntemlerden biri de vazelin uygulamasıdır. Saç diplerine vazelin uygulamasından sonra 1 saat bu şekilde beklenmelidir. Sonrasında ise bit tarağı ile saçlar taranır. Tarama işleminden sonra saçlar şampuan ile yıkanmalıdır. Sirke tamamen yok edilene kadar uygulama her gün yapılmalıdır. Hindistan cevizi yağı, zeytinyağı, aloe vera, sarımsak gibi doğal ürünler de sirkenin yok edilmesinde etkilidir. Sirkenin yok edilmesinde esas olan ısrarla uygulamaya devam etmektir. Aksi durumda sirke büyük bir sorun olarak karşınıza çıkmaya devam edecektir.