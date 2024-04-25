Sad Suresi 54. Ayet Okunuşu - Sad Suresi 54. Ayet Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı ve Meali

Sûrenin temel konusu, Resûl-i Ekrem'in hak peygamber olduğu gerçeğinin ispatıdır. Kur'an üzerine yeminle başlayan sûrede Hz. Muhammed'in peygamberliğini inkâr eden müşriklerin iddiaları reddedilmekte; çok tanrıcı inançlarının kısa eleştirisi yapıldıktan sonra onlara, önceki peygamberlere karşı benzer tavırlar sergileyenlerin âkıbetleri hatırlatılmaktadır. Sad suresi 54. ayet okunuşu çokça değerlidir. Sad suresi 54. ayet Arapça yazılışı, Türkçe anlamı ve meali çok önemlidir.

Sad Suresi 54. Ayet Arapça Yazılışı

Sad Suresi 54. Ayet Okunuşu

Sad Suresi 53. ayeti okunuşu şu şekildedir:

İnne hâzâ le rızkunâ mâ lehu min nefâd(nefâdin).

Sad Suresi 54. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

Sad suresi 54. Ayeti Türkçe anlamı ve meali şu şekildedir:

İşte bu bizim verdiğimiz rızıktır. Ona asla tükenme yoktur.

Sad Suresi Okunuşu İçin Tıklayınız



Sad Suresi 54. Ayet Tefsiri

Yukarıda isimleri anılan yüce şahsiyetlerin Allah katındaki mertebeleri ve bu mertebeye ulaşmalarında âhiret şuuru ve sorumluluğu taşımalarının rolüne dair bir hatırlatma yapıldıktan sonra burada da aynı sorumluluğu taşıyıp takva bilinciyle yaşayanlara, Allah'a saygısızlık ve itaatsizlikten sakınanlara âhirette kendilerini bekleyen mutlu hayattan söz edilmektedir. Gerek burada gerekse Kur'an'ın daha başka yerlerinde âhiret mutluluğunun maddî ve somut unsurlarla tasvir edilmesine, dünyevî zevkleri çağrıştıran ifadeler kullanılmasına bakarak bundan oradaki nimetlerinin mutlaka dünyadakilerin aynısı olacağı gibi bir sonuç çıkarmamak gerekir. Amaç insanın uhrevî mutluluğu tahayyül etmesini sağlamaktır. Orada dünyadakilere benzer veya onlardan farklı maddî nimetler olsa bile her şeyin onlardan ibaret olmadığı, asıl ve yüce mutluluk unsurlarının mânevî nimet ve lutuflarda olduğu çeşitli âyet ve hadislerden anlaşılmaktadır (meselâ bk. Tevbe 9/72; Yûnus 10/10, 25; Hicr 17/45-48; Buhârî, "Tevhîd", 35; adn cennetleri hakkında bk. R'ad 13/23).