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Giriş Tarihi: 21.1.2022 10:23

Şad Suresi 54. Ayet - Şad Suresi 54. Ayeti Okunuşu Ve Anlamı

Şad Suresi 54. Ayet - Şad Suresi 54. Ayeti Okunuşu Ve Anlamı

Kur’an-ı Kerim’de bulunan ayetlerin her birinin, birbirinden farklı ve anlamlı pek çok fazileti bulunur. Yalnızca okuyarak değil yazılı biçimde saklayarak da ayetlerin faziletlerinden faydalanılabilir. Ramazan ayının son Cuma gününde okunması gereken Sâd Suresi 54. ayet, anlamı nedeniyle çok etkili ve tesirli bereket duası olarak okunur. Sela okunmasının ardından Sâd Suresi 54.ayet yazılarak cüzdanda taşınmasının bereket getireceğine inanılır.

Sâd Suresi Kur'an-ı Kerim'in 38. Suresidir ve bu sure 88 ayetten oluşur. Mekke döneminde inmesi sebebi ile "Mekki" olarak bilinen bu sure, ismini birinci ayetinde bulunan Arapça bir harf olan "Sad" harfinden alır. Bu surede geçen başlıca konular; Allah'ın birliği, çoktanrılıların inkarları ve sapıklıkları nedeniyle azabı hak etmiş olmaları ve bazı peygamberlerin kıssalarıdır.

Şad Suresi 54. Ayet

Şad Suresi 54. Ayet Okunuşu

Sâd Sûresinin 54. Ayetinin okunuşu şu şekilde karşımıza çıkar:

  • İnne hâzâ lerizkunâ mâ lehu min nefâd(in)

Şad Suresi 54. Ayet Anlamı

Sâd Sûresi 54. Ayetinin Türkçe anlamı şu şekildedir:

  • Kuşkusuz bu, bitmek tükenmek bilmeyen nimetimizdir.

Şad Suresi 54.Ayet Tefsiri

Sâd Sûresinin 49-54. ayetleri içerisinde bu ayeti de kapsayan bir tefsir söz konusudur;

Yukarıda isimleri anılan yüce şahsiyetlerin Allah katındaki mertebeleri ve bu mertebeye ulaşmalarında âhiret şuuru ve sorumluluğu taşımalarının rolüne dair bir hatırlatma yapıldıktan sonra burada da aynı sorumluluğu taşıyıp takva bilinciyle yaşayanlara, Allah'a saygısızlık ve itaatsizlikten sakınanlara âhirette kendilerini bekleyen mutlu hayattan söz edilmektedir. Gerek burada gerekse Kur'an'ın daha başka yerlerinde âhiret mutluluğunun maddî ve somut unsurlarla tasvir edilmesine, dünyevî zevkleri çağrıştıran ifadeler kullanılmasına bakarak bundan oradaki nimetlerinin mutlaka dünyadakilerin aynısı olacağı gibi bir sonuç çıkarmamak gerekir. Amaç insanın uhrevî mutluluğu tahayyül etmesini sağlamaktır. Orada dünyadakilere benzer veya onlardan farklı maddî nimetler olsa bile her şeyin onlardan ibaret olmadığı, asıl ve yüce mutluluk unsurlarının mânevî nimet ve lutuflarda olduğu çeşitli âyet ve hadislerden anlaşılmaktadır (meselâ bk. Tevbe 9/72; Yûnus 10/10, 25; Hicr 17/45-48; Buhârî, "Tevhîd", 35; adn cennetleri hakkında bk. R'ad 13/23).

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 587-588

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Şad Suresi 54. Ayet - Şad Suresi 54. Ayeti Okunuşu Ve Anlamı
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