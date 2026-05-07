Sadakataşı Derneği, İdlib’de mülteci kamplarındaki 550 aileye gıda yardımı yaptı

Giriş Tarihi: 7.05.2026 16:27

Sadakataşı Derneği, Suriye'nin İdlib bölgesindeki mülteci kamplarında yaşayan 550 aileye gıda kumanyası ulaştırdı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Kurban bayramı öncesinde yardım çalışmaları kapsamında İdlib'de bulunan Sadakataşı ekibi, Ma'arrat Misrin, Ram Hamdan ve Kafr Yahmul'daki kamplarda yaşayan 550 aileye, içerisinde salça, pirinç, makarna, konserve, un, şeker, bulgur, tuz ve kahvaltılık ürünler bulunan gıda kumanyası dağıttı.

Suriye halkına destek olmaya devam edeceklerini belirten Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal, "Kamplarda zor şartlarda yaşamaya devam eden Suriye halkına destek olmaya devam edeceğiz" İdlib'de yaşayan ailelere gıda dağıtımı yaptıklarını ifade eden Özdal, bölge halkına yardım ulaştırmayı sürdüreceklerini belirtirken hayırseverlerin de derneğin internet sitesinden bilgi alarak Suriye yardım çalışmalarına destek olabileceğini kaydetti.

