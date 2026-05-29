Sadece bir maden değil: Yeraltı şehri! Kutsal alanı ve atölyesi bile var

13. yüzyılda Polonya'da halk, tuzlu su bulmak için derin kuyular kazmaya başladı. Ancak kazı ilerledikçe karşılarına devasa kaya tuzu yatakları çıktı. Peki, bu beklenmedik tesadüf bölgenin kaderini nasıl değiştirdi?

ASIL MUCİZE DERİNLERDE

O dönemde tuz, gıdaları korumak ve şifa bulmak için adeta altın kadar değerliydi. 14. yüzyılda Polonya Kralı III. Casimir, madeni şahsi korumasına alarak krallığına dev bir servet kazandırdı. Asıl mucize ise madenin derinliklerinde yeni başlıyordu.

TUZDAN OYULMUŞ ŞAPEL VE ATÖLYELER...

İşçiler zamanla sadece maden çıkarmadı, yerin altına tam donanımlı koca bir köy inşa etti. Tuzdan oyulmuş devasa şapeller, atölyeler ve eşsiz sanat eserleri karanlık koridorları süslemeye başladı. Üstelik bu büyüleyici yeraltı şehri zamanla daha da derinleşecekti.

3. BİR KATMAN DAHA EKLENDİ

17. yüzyıla gelindiğinde mühendisler bu devasa komplekse üçüncü bir katman daha ekledi. Doğu Avrupa'nın çalkantılı siyasi dönemlerinde bile maden hız kesmeden genişlemeye devam etti. Bu muazzam büyüklük, onu kısa sürede tüm dünyanın dikkatini çeken bir merkeze dönüştürdü.

GÜNÜMÜZDE TURİSTLERİN GÖZDESİ

İşçilerin yüzyıllar süren emeğiyle şekillenen maden, 20. yüzyılın ortalarına kadar aktif olarak kullanıldı. Bugün ise bu eşsiz yeraltı mimarisi, her yıl dünyanın dört bir yanından gelen milyonlarca turistin akınına uğruyor.