Sadettin Hülagü kimdir? Yeni Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Sadettin Hülagü kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?

Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararı ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak görevlendirildi. Bu son dakika atama kararı sonrası Sadettin Hülagü hayatı, kariyeri ve önceki görevleri vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun olan Hülagü, Türkiye'de ilk defa Çift Balonlu Enteroskopi uygulamasını başlatan isimdir. Peki, Tıp alanında birçok başarıya imza atana Sadettin Hülagü kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu? İşte, Yeni Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Sadettin Hülagü hakkında ayrıntılı bilgiler.
Prof. Dr. Sadettin Hülagü biyografisi ve tüm detaylar şöyle;
1959 yılında Erzurum'da dünyaya gelen Prof. Dr. Sadettin Hülagü, ilkokul ve ortaokulu Erzurum Karayazı'da 1972 yılında tamamladı. 1974 yılında TÜBİTAK Türkiye Kimya yarışmasında Doğu Anadolu bölgesini temsilen Türkiye üçüncülük ödülünü kazanan Sadettin Hülagü, 1975 yılında Erzurum Lisesi'nden mezun oldu.
1981 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun olan Sadettin Hülagü, 1982-1984 yılları arasında Hava Uzay Tababeti ve Uçuş Doktorluğu kursunu bitirdi ve Uçuş Doktorluğu ve Paraşüt uzmanlığı aldı.
1990-1992 yılları arasında GATA Haydarpaşa Askeri Hastanesi Gastroenteroloji Bilim Dalı ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde Gastroenteroloji yan dal uzmanlığından mezun olan Hülagü, 1995 yılında Doçent Doktor ünvanını aldı.
1996 yılında Kocaeli Üniversitesi İç Hastalıkları ABD Başkanlığı'na atanan Hülagü, Gastroenteroloji Bilim Dalı'nı kurdu.
1998-1999 yılları arasında Amerika Oklahoma eyaleti Baptist Medical Center-Intergris Liver Unitte Karaciğer transplantasyonu ve terapotik endoskopi üzerine eğitim aldı.
2000 yılında Profesörlüğe atanan Hülagü, 2005 yılında Almanya Wiesbaden Üniversitesi'nde DBE hayvan model kursuna katıldı. 2006 yılında Japonya'da Utsinomiya eyaletinde Jichi Medical Üniversitesi'nde Çift Balonlu Enteroskopi (DBE) ve Endoskopik Submukozal Diseksiyon (ESD) konusunda 3 ay süreyle eğitim aldı.
Türkiye'de ilk defa Çift Balonlu Enteroskopi uygulamasını başlattı ve eğitimler verdi. 2009 yılında Sivil Toplum Kuruluşları ve Kocaeli Gazetesi tarafından Kocaeli'de yılın sağlıkçısı seçildi.
İtalya'da Modena Üniversitesi'nde Kolonjioskop konusunda Prof. Dr. Rita ile birlikte çalışmalar yaptı. Bu konuda Türkiye'de ilk kez SpyGlas kolonjioskop ile karaciğer, safra yolları ve pankreasın endoskopi görüntülenmesi ve tedavisini gerçekleştirdi.
2011 yılında Almanya Tubingen Üniversitesi'nde ve Amerika'da Chicago DDW'da hayvan modelleri üzerinde ESD kursuna katılıp uzmanlık sertifikası aldı.
Prof. Dr. Sadettin Hülagü, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde Körfez ilçesindeki evinin yıkılması sonucu kızıyla 8 saat göçük altında kaldı.
Enkazdan yaralı halde çıkarılan Hülagü, tedavisinin ardından bölgedeki prefabriklerde hekim olarak görev yaptı.
Hülagü, Marmara Depremi'nde binalarının yüzde 40'ı yıkılan, kalanları ise hasar gören, 12 personelin hayatını kaybettiği KOÜ'ye 18 Kasım 2014'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından rektör olarak atandı.