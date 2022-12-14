Sadettin Hülagü kimdir? Yeni Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Sadettin Hülagü kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?

TÜRKİYE'DE İLK DEFA ÇİFT BALONLU ENTEROSKOPİ UYGULAMASINI BAŞLATTI

Türkiye'de ilk defa Çift Balonlu Enteroskopi uygulamasını başlattı ve eğitimler verdi. 2009 yılında Sivil Toplum Kuruluşları ve Kocaeli Gazetesi tarafından Kocaeli'de yılın sağlıkçısı seçildi.

İtalya'da Modena Üniversitesi'nde Kolonjioskop konusunda Prof. Dr. Rita ile birlikte çalışmalar yaptı. Bu konuda Türkiye'de ilk kez SpyGlas kolonjioskop ile karaciğer, safra yolları ve pankreasın endoskopi görüntülenmesi ve tedavisini gerçekleştirdi.

2011 yılında Almanya Tubingen Üniversitesi'nde ve Amerika'da Chicago DDW'da hayvan modelleri üzerinde ESD kursuna katılıp uzmanlık sertifikası aldı.