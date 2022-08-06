Sadettin Saran dolandırıldı





DOLANDIRICILAR TESPİT EDİLDİ

Bir süre oyalanan genç asistan, kendisini arayan kalem müdürünü aradığında ulaşamadığı için durumu yeniden Sadettin Saran'a iletti. Dolandırıldığını anlayan Saran, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılık yapılan araştırmada Saran'ın asistanın gönderdiği paranın, Cansel T. ve Engin A. adına hesaplar olduğunu belirledi.



17 DAKİKA SONRA PARAYI ÇEKMİŞ

Cansel T'nin para gönderildikten 17 dakika sonra parayı çektiği belirlendi. İki şüpheli, gözaltına alındı. İş adamının para gönderdiği hesabın sahibi olduğu tespit edilen şüpheli Cansel T, alınan ifadesinde; Engin A. isimli arkadaşının kendisinden hesabı olup olmadığını sorduğunu ve olduğunu öğrenince de kendisine gönderilecek bir para için hesabını kullanmak istediğini söylediğini, kabul etmesi üzerine hesap numarasını ona verdiğini söyledi. 22 yaşındaki genç kız, Engin'in paranın geldiğini söylemesi üzerine gelen parayı onun verdiği hesap numarasına aktardığını, şikâyete konu olayla bir ilgisinin olmadığını, suçlamayı kabul etmediğini beyan etti.