Sadettin Saran dolandırıldı

Dolandırıcıların son kurbanı ünlü iş adamı Sadettin Saran oldu. 12 Mart günü ünlü iş adamı Sadettin Saran'ın yönetim kurulu başkanı olduğu Saran Holding'in telefonu çaldı. Arayan şahıs kendisini bir belediye başkanının özel kalemi olduğunu söyleyerek, Saran ile görüşmek istedi. Telefon, ünlü iş adamının asistanına yönlendirildi. Kalem müdürü, Belediye başkanının talebiyle aradıklarını ve belediyenin kampanyası için şirketten yardım talep ettiğini söyledi. Asistan, yurtdışında olan Saran'a durum iletti. Saran, talebi kabul ederek kampanya için 64 bin lira gönderilmesi talimatını verdi. Asistan, özel kalem müdürünün kendisine gönderdiği IBAN'a söz konusu meblağı gönderdi. Ardından telefonla aradığı müdüre havale yaptığını söyleyen asistan, yardım talebi için kendisine belediyeden bir fatura gönderilmesini talep etti.
DOLANDIRICILAR TESPİT EDİLDİ
Bir süre oyalanan genç asistan, kendisini arayan kalem müdürünü aradığında ulaşamadığı için durumu yeniden Sadettin Saran'a iletti. Dolandırıldığını anlayan Saran, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılık yapılan araştırmada Saran'ın asistanın gönderdiği paranın, Cansel T. ve Engin A. adına hesaplar olduğunu belirledi.
17 DAKİKA SONRA PARAYI ÇEKMİŞ
Cansel T'nin para gönderildikten 17 dakika sonra parayı çektiği belirlendi. İki şüpheli, gözaltına alındı. İş adamının para gönderdiği hesabın sahibi olduğu tespit edilen şüpheli Cansel T, alınan ifadesinde; Engin A. isimli arkadaşının kendisinden hesabı olup olmadığını sorduğunu ve olduğunu öğrenince de kendisine gönderilecek bir para için hesabını kullanmak istediğini söylediğini, kabul etmesi üzerine hesap numarasını ona verdiğini söyledi. 22 yaşındaki genç kız, Engin'in paranın geldiğini söylemesi üzerine gelen parayı onun verdiği hesap numarasına aktardığını, şikâyete konu olayla bir ilgisinin olmadığını, suçlamayı kabul etmediğini beyan etti.
ADLİ KONTROL ŞARTIYLA BIRAKILDILAR
Engin A. ise ifadesinde, "Cansel aynı iş yerinde çalışan bir arkadaşım. 84 lira borç verdim. Cansel bir ara benden hesap numaramı istedi. Bahis sitesinden kazandığı paranın 64 bin lirasını borcuna karşılık havale edeceğini söyledi. Bu parayı bana verdi. Ben de bu parayı çekip borçlarımı ödemekte kullandım. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.
İki şüpheli ifadelerinin ardından, tutuklanma talebiyle sevk edildikleri Sulh Ceza Hâkimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.