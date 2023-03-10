Safe Mode Ne Demek? Telefonda Safe Mode Ne İşe Yarar, Nasıl Açılır ve Kapatılır?

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Safe Mode Ne Demek?

Safe mode, bilgisayar ve telefon yazılımlarında karşınıza çıkan bir terimdir. Söz konusu terimin tam karşılığı "güvenli mod" demektir. Bilgisayar ya da telefonda yazılımsal bir sorun söz konusu olduğunda safe mode konumuna geçilir. Bahse konu mod, bilgisayar ya da telefonda karşılaşılan bir sorunu çözmek için kullanılır.

Safe mode, bilgisayar sistemlerinde hayati öneme sahip yazılımsal bir sorun olduğunda gündeme gelir. Güvenli mod ile açılan bir bilgisayarda risk doğuran eylemler yapılamaz. Bilgisayar sistemi bir nevi kendini emniyete almış olur.

Safe Mode Nasıl Açılır?

Safe mod bilgisayarın bios ayarlarından açılır. Bilgisayar kapatıldığı zaman da otomatik olarak bilgisayar güvenli moddan çıkmış olacaktır. Bilgisayar tekrar açıldığında normal açılmış olacaktır.

Telefonda güvenli modun açılması bilgisayardan daha farklıdır. Telefon kapalı ya da açıkken güvenli modun aktif edilmesi farklılık gösterir. Telefon kapalı iken güç düğmesine basılı tutun. Telefon açılmaya başlayıncaya kadar ses kısma tuşuna basın. Telefon açıldıktan sonra sol alt köşede "safe mode" yazısını göreceksiniz.

Telefon açıkken ise güvenli moda geçmek için güç düğmesine uzun basın ve "telefonu kapat" seçeneğinin gelmesini bekleyin. "telefonu kapat" seçeneğine uzun basın. Sol alt kısımda yine "güvenli mod" seçeneğini göreceksiniz. Bu moddan çıkmak için de telefonun tekrar başlatılması yeterli olacaktır.