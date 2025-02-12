Saffat Suresi'nin ilk dört ayeti, her bir mümin için birer öğretici mesaj içerir. Allah'a ibadet ve itaatin, meleklerin saf ve düzenli hareket etmeleri gibi bir disiplin içinde olması gerektiği vurgulanmaktadır. Ayrıca, müminlerin imanlarını güçlendirmek açısından önem taşımaktadır. Bu ayetler, insanlara ahlaki bir yönelim sağlar ve Allah'a olan sevgi ve saygının, düzenli bir şekilde yaşanmasını öğütler. Saffat Suresi 1-2-3-4. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı bu konularda bizi bilgilendirir.

Saffat Suresi 1-2-3-4. Ayet Arapça Yazılışı

Saffat Suresi 1-2-3-4. Ayet Okunuşu

1. Ayet: Vessaffati saffa

2. Ayet: Fezzacirati zecra

3. Ayet: Fettaliyati zikra

4. Ayet: İnne ilaheküm le vahıd

NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.

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Saffat Suresi 1-2-3-4. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

1, 2, 3, 4. Ayet: Sıra sıra dizilmiş olanlara, (yanlışları) engellemeye çalışanlara ve anmak için okuyanlara andolsun ki kuşkusuz tanrınız bir tektir.