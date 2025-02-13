Saffat Suresi, bu kıssaların en anlamlılarından birini barındırır. Hz. İbrahim'in oğluyla birlikte yaşadığı büyük sınavı detaylı bir şekilde anlatır. Bu sınav, insanın ne kadar güçlü bir iman ve teslimiyet gösterebileceğini gözler önüne seren bir örnektir. İnsanın sahip olduklarından vazgeçebilecek kadar Allah'a bağlı olmasının ne anlama geldiği, etkileyici bir şekilde işlenir. Saffat Suresi 101-102. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı insanın inancını ve kararlılığını güçlendiren derslerle doludur.

Saffat Suresi 101-102. Ayet Arapça Yazılışı

Saffat Suresi 101-102. Ayet Okunuşu

101. Ayet: Fe beşşernahü bi ğulamin halım

102. Ayet: Felemma beleğa meahüs sa'ye kale ya büneyye innı era fil menami ennı ezbehuke fenzur maza tera kale ya ebetif'al ma tü'meru setecidünı in şaellahü mines sabirın

NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.

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Saffat Suresi 101-102. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

101. Ayet: Bunun üzerine kendisine akıllı ve iyi huylu bir erkek çocuğu olacağını müjdeledik.

102. Ayet: Çocuk, babasıyla beraber iş güç tutacak yaşa gelince babası ona, "Yavrucuğum" dedi, "Rüyamda seni kurban ettiğimi gördüm; düşün bakalım sen bu işe ne diyeceksin?" Dedi ki: "Babacığım! Sana buyurulanı yap; inşaallah beni sabredenlerden biri olarak bulacaksın."