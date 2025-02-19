Saffat Suresinde, öncelikle Allah'ın birliği, varlığı, gücü ve kudreti üzerinde durulmuş, bu hakikatler evrendeki düzen ve yaratılış delilleri ile açıklanmıştır. Ahiret günü, kıyametin dehşeti, cennet nimetleri ve cehennem azabı tasvirlerle anlatılarak insanlara öğütler verilmiştir. Sûrede Nuh, İbrahim, İsmail, Yunus ve Musa peygamberlerin kıssalarına da yer verilmiştir. Bu kıssalar aracılığıyla sabır, teslimiyet ve Allah'a bağlılık gibi değerler vurgulanmıştır. Saffat Suresi 103-104-105-106. Ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı sure hakkında önemli bilgiler içermektedir.

Saffat Suresi 103-104-105-106. Ayet Arapça Yazılışı

Saffat Suresi 103-104-105-106. Ayet Okunuşu

103. Ayet: Fe lemmâ eslemâ ve tellehu lil cebîn(cebîni).

104. Ayet: Ve nâdeynâhu en yâ ibrâhîm(ibrâhîmu).

105. Ayet: Kad saddakter ru'yâ, innâ kezâlike neczîl muhsinîn(muhsinîne).

106. Ayet: İnne hâzâ le huvel belâul mubîn(mubînu).

NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.

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Saffat Suresi 103-104-105-106. Ayet Türkçe Anlamı

103. Ayet: Her ikisi de (ilâhî buyruğa) teslim olunca ve babası onu yüzüstü yatırınca,

104. Ayet: "Ey İbrâhim!" diye ona seslendik;

105. Ayet: "Tamam, rüyanı gerçekleştirmiş oldun." İşte iyileri biz böyle ödüllendiririz.