Haberler Yaşam Haberleri Saffat Suresi 103-104-105-106. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı
Giriş Tarihi: 19.2.2025 11:32

Saffat Suresi 103-104-105-106. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

Saffat Suresi'nde tevhid inancı, peygamberlerin çeşitli mücadeleleri ve ahiret hayatına dair mesajlar yer almaktadır. İsmini, ilk âyette geçen "es-Sâffât" kelimesinden almıştır. Sure, 182 ayetten meydana gelmektedir. Surenin başlangıcında saf saf duran, Allah’a ibadet eden ve onun emirlerini yerine getiren meleklerden bahsedilmektedir. Saffat Suresi 103-104-105-106. Ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı konuları sure hakkında bilgi edinmek adına önemlidir.

Saffat Suresi 103-104-105-106. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

Saffat Suresinde, öncelikle Allah'ın birliği, varlığı, gücü ve kudreti üzerinde durulmuş, bu hakikatler evrendeki düzen ve yaratılış delilleri ile açıklanmıştır. Ahiret günü, kıyametin dehşeti, cennet nimetleri ve cehennem azabı tasvirlerle anlatılarak insanlara öğütler verilmiştir. Sûrede Nuh, İbrahim, İsmail, Yunus ve Musa peygamberlerin kıssalarına da yer verilmiştir. Bu kıssalar aracılığıyla sabır, teslimiyet ve Allah'a bağlılık gibi değerler vurgulanmıştır. Saffat Suresi 103-104-105-106. Ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı sure hakkında önemli bilgiler içermektedir.

Saffat Suresi 103-104-105-106. Ayet Arapça Yazılışı

Saffat Suresi 103-104-105-106. Ayet Okunuşu

103. Ayet: Fe lemmâ eslemâ ve tellehu lil cebîn(cebîni).

104. Ayet: Ve nâdeynâhu en yâ ibrâhîm(ibrâhîmu).

105. Ayet: Kad saddakter ru'yâ, innâ kezâlike neczîl muhsinîn(muhsinîne).

106. Ayet: İnne hâzâ le huvel belâul mubîn(mubînu).

NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.

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Saffat Suresi 103-104-105-106. Ayet Türkçe Anlamı

103. Ayet: Her ikisi de (ilâhî buyruğa) teslim olunca ve babası onu yüzüstü yatırınca,

104. Ayet: "Ey İbrâhim!" diye ona seslendik;

105. Ayet: "Tamam, rüyanı gerçekleştirmiş oldun." İşte iyileri biz böyle ödüllendiririz.

106. Ayet: Bu, kesinlikle apaçık bir imtihandı.

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Saffat Suresi 103-104-105-106. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı
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