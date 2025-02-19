Bu ayetlerde, Hz. İbrahim'in Allah'a olan teslimiyeti ve Hz. İsmail'in itaatkârlığı övülmektedir. Hz. İbrahim, rüyasında oğlunu kurban etmesi gerektiği emrini almış, bunu yerine getirmek üzere harekete geçmiştir. Ancak Allah, onların sadakatini sınadıktan sonra kurbanlık yerine büyük bir koç göndermiştir. Bu olay, Müslümanlar için Kurban Bayramı'nın temelini oluşturur. Saffat Suresi 107-111. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı bizlere Allah'a güvenmenin önemini vurgular.

Saffat Suresi 107-111. Ayet Arapça Yazılışı

Saffat Suresi 107-111. Ayet Okunuşu

107. Ayet: Ve fedeynahü bi zibhın azıym

108. Ayet: Ve terakna aleyhi fil ahırın

109. Ayet: Selamün ala ibrahım

110. Ayet: Kezalike neczil muhsinın

111. Ayet: İnnehu min ıbadinel mü'minın

NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.

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Saffat Suresi 107-111. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

107. Ayet: Biz, (İbrahim'e) büyük bir kurbanlık vererek onu (İsmail'i) kurtardık.

108. Ayet: Sonradan gelenler arasında ona güzel bir ad bıraktık.

109. Ayet: İbrahim'e selam olsun.

110. Ayet: İyilik yapanları işte böyle mükafatlandırırız.

111. Ayet: Çünkü o mü'min kullarımızdandı.