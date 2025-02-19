Saffat Suresi 112-113. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

Allah'a inananların ahirette büyük bir mükâfatla ödüllendirileceğini ve sabırla imanlarını koruyanların başarıya ulaşacağını müjdeleyen Saffat Suresi Kur'an-ı Kerim'in 37. suresidir. Mekke döneminde indirilen ve 182 ayet olan bu sure ilk ayetinde geçen "es-Sâffât" sözcüğünden ismini almıştır. Saffat Suresi 112-113. ayet okunuşu ile Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı ise İbrahim Peygamber'e müjdelenen İshak Peygamber ve onun soyundan gelecek olan hayırlı nesilleri anlatmaktadır.

Saffat Suresi 112-113. Ayet Arapça Yazılışı

Saffat Suresi 112-113. Ayet Okunuşu

Saffat Suresi'nin konusu, kâinattaki düzeni ve Allah'ın birliğini vurgulayan ayetler üzerine kuruludur. Kur'an'ın 37. suresi olan bu sûre, 23. cüzde yer almakta ve 182 ayetten oluşmaktadır. Saffat Suresinin 112. ve 113. ayetlerinde ise İbrahim Peygamber'in oğlu İshak Peygamber'e verilen müjde anlatılmaktadır. Bu ayetlerin okunuşları da şu şekildedir;

112. Ve beşşernahü bi ishaka nebiyyem mines salihıyn

113. Ve barakna aleyhi ve ala ishak ve min zürriyyetihima muhsinüv ve zalimül li nefsihı mübın

Saffat Suresi 112-113. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

112. Ayet: Biz onu salihlerden bir peygamber olarak İshak ile de müjdeledik.

113. Ayet: Onu da İshak'ı da uğurlu kıldık. Her ikisinin nesillerinden iyilik yapanlar da vardı, kendine apaçık zulmedenler de.