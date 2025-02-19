Saffat Suresi 114-115. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

Allah'ın birliğine vurgu yapan Saffat Suresi meleklerin görevleri ve ahiret hayatı gibi temel inanç konularına değinilir. Ayrıca, geçmiş peygamberlerin kıssaları aracılığıyla tevhit inancı güçlendirilir ve iman edenlerin ödülleri, inkâr edenlerin ise cezaları hatırlatılır. Saffat Suresi 114 ve 115. ayet okunuşu ile Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı ise Musa ve Harun peygamberlerin Allah'ın yardımıyla Firavun'un zulmünden kurtuluşlarını ele alır.

Saffat Suresi 114-115. Ayet Arapça Yazılışı

Saffat Suresi 114-115. Ayet Okunuşu

Saffat Suresi, Allah'ın birliği, peygamberlerin mücadeleleri ve ahiret hayatı üzerine derin mesajlar veren bir suredir. İnsanlara hem ibret almaları için geçmişten örnekler sunar hem de iman edenlere cenneti müjdeler. Surenin ana teması, Allah'a olan bağlılık ve teslimiyetin insan hayatındaki önemini vurgulamaktır. Bu surenin 114 ve 115. ayetleri de Musa ve Harun peygamberleri konu edinir. İlgili ayetlerin okunuşu ise şu şekildedir;

114.Ve le kad menenna ala musa ve haun

115.Ve necceynahüma va kavmehüma minel kerbil azıym

NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.

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Saffat Suresi 114-115. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

Saffat Suresi'nin 114 ve 115. ayetleri, Musa ve Harun peygamberlere verilen ilahi yardımı vurgulamaktadır. Bu ayetlerde Allah, İsrailoğullarını Firavun'un zulmünden kurtardığını belirtir. Zira bu ayetlerin Türkçe anlamları ve mealleri şöyledir;