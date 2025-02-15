Kur'an-ı Kerim, insana doğru yolu gösteren, yaşamın anlamını açıklayan ve onu ilahi düzenin bir parçası haline getiren kutsal bir mesajdır. Saffat Suresi de bu bağlamda, insanın tarih boyunca peygamberlerle olan ilişkisini, peygamberlerin karşılaştığı zorlukları ve Allah'ın inananlara olan desteğini etkileyici bir şekilde ele alır. Saffat Suresi 116-117-118. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı bireyin zorluklarla mücadele ederken Allah'a olan bağlılığını nasıl pekiştirebileceğini gösterir.

Saffat Suresi 116-117-118. Ayet Arapça Yazılışı

Saffat Suresi 116-117-118. Ayet Okunuşu

116. Ayet: Ve nasarnahüm fe kanu hümül ğalibın

117. Ayet: Ve ateynahümel kitabel müstebın

118. Ayet: Ve hedeynahümes sıratal müstekıym

NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.

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Saffat Suresi 116-117-118. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

116. Ayet: Onlara yardım ettik de onlar galip gelenler oldular.

117. Ayet: Biz onlara (hükümlerimizi) açıklayan Kitab'ı (Tevrat'ı) verdik.

118. Ayet: Onları doğru yola ilettik.