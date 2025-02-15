Kur'an-ı Kerim, insana doğru yolu gösteren, yaşamın anlamını açıklayan ve onu ilahi düzenin bir parçası haline getiren kutsal bir mesajdır. Saffat Suresi de bu bağlamda, insanın tarih boyunca peygamberlerle olan ilişkisini, peygamberlerin karşılaştığı zorlukları ve Allah'ın inananlara olan desteğini etkileyici bir şekilde ele alır. Saffat Suresi 116-117-118. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı bireyin zorluklarla mücadele ederken Allah'a olan bağlılığını nasıl pekiştirebileceğini gösterir.
116. Ayet: Ve nasarnahüm fe kanu hümül ğalibın
117. Ayet: Ve ateynahümel kitabel müstebın
118. Ayet: Ve hedeynahümes sıratal müstekıym
NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.
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116. Ayet: Onlara yardım ettik de onlar galip gelenler oldular.
117. Ayet: Biz onlara (hükümlerimizi) açıklayan Kitab'ı (Tevrat'ı) verdik.
118. Ayet: Onları doğru yola ilettik.