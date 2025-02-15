Haberler Yaşam Haberleri Saffat Suresi 116-117-118. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı
Giriş Tarihi: 15.2.2025 12:28

Saffat Suresi 116-117-118. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

Tarih boyunca insan, anlam arayışında hem bireysel hem de toplumsal olarak birçok yolculuk gerçekleştirmiştir. Bu yolculuklar, bazen insanı hakikate yakınlaştırırken bazen de onu aldatıcı yollara sürüklemiştir. İlahi mesajlar, bu karmaşık arayışlarda insanın doğru yolda kalmasına rehberlik eden en güçlü kaynaktır. Saffat Suresi 116-117-118. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı insanın teslimiyetle hareket ettiğinde nasıl bir ilahi desteğe mazhar olabileceğini gözler önüne serer.

Saffat Suresi 116-117-118. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

Kur'an-ı Kerim, insana doğru yolu gösteren, yaşamın anlamını açıklayan ve onu ilahi düzenin bir parçası haline getiren kutsal bir mesajdır. Saffat Suresi de bu bağlamda, insanın tarih boyunca peygamberlerle olan ilişkisini, peygamberlerin karşılaştığı zorlukları ve Allah'ın inananlara olan desteğini etkileyici bir şekilde ele alır. Saffat Suresi 116-117-118. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı bireyin zorluklarla mücadele ederken Allah'a olan bağlılığını nasıl pekiştirebileceğini gösterir.

Saffat Suresi 116-117-118. Ayet Arapça Yazılışı

Saffat Suresi 116-117-118. Ayet Okunuşu

116. Ayet: Ve nasarnahüm fe kanu hümül ğalibın

117. Ayet: Ve ateynahümel kitabel müstebın

118. Ayet: Ve hedeynahümes sıratal müstekıym

NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.

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Saffat Suresi 116-117-118. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

116. Ayet: Onlara yardım ettik de onlar galip gelenler oldular.

117. Ayet: Biz onlara (hükümlerimizi) açıklayan Kitab'ı (Tevrat'ı) verdik.

118. Ayet: Onları doğru yola ilettik.

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