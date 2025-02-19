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Giriş Tarihi: 19.2.2025 14:02

Saffat Suresi 119-120. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

Peygamberlerin hayatları, insanlara rehberlik eden ve onları Cenabı Hakk’a yaklaştıran önemli dersler içerir. Bundan dolayı, onlar asırlar boyunca iyi anılmış ve saygı görmüşlerdir. Güzel ahlakları, adaletleri, sabırları ve Allah’a (cc.) olan bağlılıkları ile tüm insanlığa örnek olmuşlardır. Saffat Suresi 119-120. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı incelendiğinde Hz. Musa (as.) ve Hz. Harun’dan (as.) bahsettiği anlaşılır.

Saffat Suresi 119-120. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

Hz. Musa (as.) ve Hz. Harun (as.), Allah'ın (cc.) emirlerini insanlara iletmekle görevlendirilmiş peygamberlerdir. Onların iyi insan olmaları ve Allah'a (cc.) olan bağlılıkları, insanlara örnek olmuştur. Bu nedenle, Hz. Musa (as.) ve Hz. Harun (as.), asırlar boyunca saygı ve hayranlıkla anılmışlardır. Saffat Suresi 119-120. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı ise ayetleri doğru okumak ve anlamak açısından önemlidir:

Saffat Suresi 119-120. Ayet Okunuşu

119. Ayet: Ve terakna aleyhima fil ahırın

120. Ayet: Selamün ala musa ve harun

NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.

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Saffat Suresi 119-120. Ayet Arapça Yazılışı


Saffat Suresi 119-120. Ayet Türkçe Anlamı

(119-120) "Ve onların hakkında, "Mûsâ ve Hârûn'a selâm olsun!" ifadesini sonradan gelen nesiller arasında devam ettirdik."

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Saffat Suresi 119-120. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı
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