Hz. Musa (as.) ve Hz. Harun (as.), Allah'ın (cc.) emirlerini insanlara iletmekle görevlendirilmiş peygamberlerdir. Onların iyi insan olmaları ve Allah'a (cc.) olan bağlılıkları, insanlara örnek olmuştur. Bu nedenle, Hz. Musa (as.) ve Hz. Harun (as.), asırlar boyunca saygı ve hayranlıkla anılmışlardır. Saffat Suresi 119-120. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı ise ayetleri doğru okumak ve anlamak açısından önemlidir:

119. Ayet: Ve terakna aleyhima fil ahırın

120. Ayet: Selamün ala musa ve harun

NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.

(119-120) "Ve onların hakkında, "Mûsâ ve Hârûn'a selâm olsun!" ifadesini sonradan gelen nesiller arasında devam ettirdik."