Kur'an-ı Kerim, peygamberlerin yaşamış olduğu bu mücadeleleri anlatırken, onların isimlerini selam ve övgü ile anmaktadır. Saffat Suresi'nin ayetleri, Allah'ın mümin kullarına verdiği değeri, onların ödüllendirileceğini vurgulamaktadır. Peygamberler Allah'a yönelmeyi öğütleyen, toplumunun yanlış inanışlarını reddeden ve yılmadan tebliğe devam eden büyük bir elçidir. Saffat Suresi 121-122-123. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı hakka çağıran peygamberlerin Allah katındaki değerini vurgular.
121. Ayet: İnna kezalik enczil muhsinın
122. Ayet: nnehüma min ıbadinel mü'minın
123. Ayet: Ve inne ilyase le minel murselın
NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.
121. Ayet: Şüphesiz biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız.
122. Ayet: Çünkü onlar mü'min kullarımızdan idiler.
123. Ayet: Şüphesiz İlyas da peygamberlerden idi.