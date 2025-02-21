Kur'an-ı Kerim, peygamberlerin yaşamış olduğu bu mücadeleleri anlatırken, onların isimlerini selam ve övgü ile anmaktadır. Saffat Suresi'nin ayetleri, Allah'ın mümin kullarına verdiği değeri, onların ödüllendirileceğini vurgulamaktadır. Peygamberler Allah'a yönelmeyi öğütleyen, toplumunun yanlış inanışlarını reddeden ve yılmadan tebliğe devam eden büyük bir elçidir. Saffat Suresi 121-122-123. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı hakka çağıran peygamberlerin Allah katındaki değerini vurgular.

Saffat Suresi 121-122-123. Ayet Arapça Yazılışı

Saffat Suresi 121-122-123. Ayet Okunuşu

121. Ayet: İnna kezalik enczil muhsinın

122. Ayet: nnehüma min ıbadinel mü'minın

123. Ayet: Ve inne ilyase le minel murselın

NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.

Saffat Suresi 121-122-123. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

121. Ayet: Şüphesiz biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız.

122. Ayet: Çünkü onlar mü'min kullarımızdan idiler.

123. Ayet: Şüphesiz İlyas da peygamberlerden idi.