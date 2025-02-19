Haberler Yaşam Haberleri Saffat Suresi 127-128. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı
Giriş Tarihi: 19.2.2025 11:38

Saffat Suresi 127-128. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

Kuran-ı Kerim toplamda 114 sureden oluşmaktadır, 37. suresi ise Saffat Suresi'dir. Sureler, Allah’ın vahiy yoluyla Hz. Muhammed’e (s.a.v.) indirdiği mesajların toplandığı bölümlerdir ve uzunluklarına göre farklılık göstermektedir. Saffat Suresi ise 182 ayetten oluşmaktadır. Surede, tevhid inancı, ahiret günü, cennet ve cehennem gibi temel iman esasları üzerinde durulmuş, Allah’ın kudreti ve yaratma sıfatları örneklerle açıklanmıştır. Saffat Suresi 127-128. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı konuları sure hakkında daha fazla bilgi sunmaktadır.

Saffat Suresi 127-128. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

Saffat Suresi'nde, evrenin düzeni, gökyüzünün korunması ve yaratılışın hikmetleri zikredilmiştir. Surede yer alan kıssalar, sabır, Allah'a teslimiyet ve kararlılık gibi insani ve manevi erdemleri ön plana çıkarmaktadır. Hz. İbrahim ve Hz. İsmail peygamberin teslimiyetle sınandığı kurban kıssası, surenin önemli parçalarındandır. Saffat Suresi 127-128. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı konuları sure hakkında daha fazla bilgi edinmek konusunda yardımcı olur.

Saffat Suresi 127-128. Ayet Arapça Yazılışı

Saffat Suresi 127-128. Ayet Okunuşu

Saffat Suresi 127.Ayeti: Fe kezzebûhu fe inne hum le muhdarûn(muhdarûne).

Saffat Suresi 128. Ayeti: İllâ ibâdallâhil muhlasîn(muhlasîne).

NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.

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Saffat Suresi 127-128.Ayet Türkçe Anlamı

Saffat Suresi 127-128. Ayet anlamı şöyledir: Ama onu yalancılıkla suçladılar. Bu yüzden, Allah'ın samimi kulları dışında, onlar mutlaka cehenneme konulacaklar arasında olacaklar.

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Saffat Suresi 127-128. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı
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