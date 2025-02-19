Saffat Suresi'nde, evrenin düzeni, gökyüzünün korunması ve yaratılışın hikmetleri zikredilmiştir. Surede yer alan kıssalar, sabır, Allah'a teslimiyet ve kararlılık gibi insani ve manevi erdemleri ön plana çıkarmaktadır. Hz. İbrahim ve Hz. İsmail peygamberin teslimiyetle sınandığı kurban kıssası, surenin önemli parçalarındandır. Saffat Suresi 127-128. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı konuları sure hakkında daha fazla bilgi edinmek konusunda yardımcı olur.

Saffat Suresi 127-128. Ayet Arapça Yazılışı

Saffat Suresi 127-128. Ayet Okunuşu

Saffat Suresi 127.Ayeti: Fe kezzebûhu fe inne hum le muhdarûn(muhdarûne).

Saffat Suresi 128. Ayeti: İllâ ibâdallâhil muhlasîn(muhlasîne).

NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.

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Saffat Suresi 127-128.Ayet Türkçe Anlamı